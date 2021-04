An einem Strang ziehen: Huawei will mit Partnern Mehrwert für alle Branchen schaffen

SHENZHEN, China, 14. April 2021 /PRNewswire/ -- Huawei hat heute im Rahmen des Huawei Global Analyst Summit 2021 einen Gipfel zum Thema „New Value Together" veranstaltet.. Zusammen mit mehr als 400 Gästen, darunter Branchen- und Finanzanalysten, , Opinion Leader und Medienvertreter, teilte Huawei seine Erkenntnisse über Branchentrends und die Anwendung von Lösungen in spezifischen Branchenszenarien und half Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, gemeinsam einen deutlichen Mehwert zu schaffen.