L'IP C-PHY / D-PHY d'Arasan est disponible pour les procédés TSMC 22 nm à ultra-faible fuite (22ULL) et 22 nm à ultra-basse puissance (22ULP). Il est également disponible en tant qu'IP D-PHY autonome conforme à la version 1.2 et fonctionnant à 2,5 GHz.

Arasan a été un membre contributeur de l'Association MIPI 2005 avec plus d'un milliard de puces livrées avec notre IP MIPI. Notre IP MIPI C-PHY / D-PHY, qui a fait ses preuves sur notre propre puce de test pour le processus TSMC 28 nm, a été licencié par de nombreux clients depuis 2016 et validé avec notre IP CSI IP et DSI avec 3'rd Party VIP comme une solution IP totale. Nos MIPI CSI, DSI, D-PHY IP et C-PHY IP sont également utilisés dans les testeurs de conformité et de production qui attestent de la qualité et de la conformité d'Arasan IP.

L'IP MIPI C-PHY / D-PHY est également disponible sur le marché en nœuds de 40 nm, 28 nm, 16 nm et 12 nm. Sur le processus TSMC 16 nm, l'IP est disponible en conformité avec le Grade 1 automobile.

Un HDK combiné C-PHY / D-PHY / C-PHY basé sur le procédé ASIC for TSMC 28 nm d'Arasan est également disponible pour les détenteurs de licences D-PHY IP ou C-PHY IP d'Arasan afin de prototyper leurs produits d'affichage ou d'imagerie avant de passer à la production. Les clients peuvent obtenir une licence en toute confiance pour notre IP MIPI C-PHY / D-PHY en sachant qu'ils peuvent réaliser un prototype avec le vrai silicium sur le processus TSMC 28 nm, qui est utilisé dans les testeurs de conformité MIPI pour tester la conformité aux normes MIPI CSI, DSI, C-PHY / D-PHY et C-PHY. Nous sommes la conformité !

À propos d'Arasan

Arasan Chip Systems, membre contributeur de l'Association MIPI depuis 2005, est l'un des principaux fournisseurs d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile. Les solutions IP totales d'Arasan, de haute qualité et validées sur silicium, comprennent de l'IP numérique, de l'IP AMS PHY, de l'IP de vérification, des HDK et des logiciels. Arasan dispose d'un portefeuille de produits ciblant les SoC mobiles. Le terme « mobile » a évolué au cours de nos deux décennies d'histoire pour inclure tout ce qui est mobile, des PDA au milieu des années 90 aux smartphones et tablettes des années 2000, en passant par les automobiles, les drones et l'IdO actuels. Arasan est à la pointe de cette évolution du « mobile » avec son IP basé sur les normes au cœur des SoC mobiles.

Plus d'un milliard de puces ont été livrées avec Arasan IP, y compris à l'ensemble des dix premières entreprises de semi-conducteurs.

Demo IP MIPI D-PHY

https://youtu.be/Aujzo43tyTc

