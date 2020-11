AvaTrade bringt neue Copy-Trading-Lösung auf den Markt: AvaSocial

Die innovative Lösung bietet Nutzern die Möglichkeit, sich mit anderen Tradern zu vernetzen und von Experten zu lernen, bevor Sie selbst das „Spielfeld betreten"

DUBLIN, 17 November 2020 /PRNewswire/ -- AvaTrade, ein preisgekrönter CFD-Broker, gab heute die aufregende Einführung seiner neuen Copy-Trading-Lösung AvaSocial bekannt. Von dieser innovativen neuen Copy- und Social-Trading-Lösung profitieren alle Trader, sowohl neue als auch bereits tätige Trader: Sie können sich miteinander vernetzen, um Trades in einem zentralen Netzwerk zu teilen und auszuführen.

Die maßgeschneiderte mobile App wird von der FCA, in Partnerschaft mit Pelican Trading, reguliert. Sie integriert sich in das bestehende Angebot von AvaTrade-Ausführungsplattformen, erleichtert so das Trading und ermöglicht es Tradern, ihre Performance nach außen zu präsentieren. AvaSocial ermöglicht es Kunden, eine eigene Community von Followern zu schaffen, die ihre Strategien überwachen, ihre Signale automatisch oder manuell kopieren und ihre Performance analysieren können. Nutzer von AvaSocial können auch mit anderen Tradern über die Instant Messaging-Funktionalität kommunizieren. Laut Raconteur holt jeder zweite Trader stets die Meinung von Experten oder Kollegen ein, bevor er Anlageentscheidungen trifft – und mit nur einem Tastendruck auf dem Handy können Kunden alle innovativen Funktionen von AvaSocial nutzen, während sie zu Hause oder unterwegs sind.

Dáire Ferguson, CEO von AvaTrade, kommentiert: „Wir freuen uns, AvaSocial heute zusammen mit Pelican Trading als Teil unseres kontinuierlichen Engagements zur Unterstützung und Schulung unserer Kunden auf den Markt zu bringen. Die neue Plattform bietet Marktzugang und zeigt auf, wie Experten ihr eigenes Geld investieren. Durch das Teilen und die Interaktion auf Live-Trades über die Chat-Funktionalität, können andere Nutzer den Empfehlungen der Experten Beachtung schenken, deren Strategien kopieren: für eine Chance auf einen größeren Erfolg."

Mike Read, Mitbegründer und CEO von Pelican Trading, weist darauf hin: „Wir freuen uns sehr, unsere proprietäre Social-Trading-Technologie-Lösung in die Plattform von AvaTrade integrieren zu können. Diese Lösung vernetzt Trader miteinander und ermöglicht es diesen, Informationen auszutauschen und von den Besten auf dem Markt zu lernen."

AvaSocial ist nicht nur eine umfassende Copy-Trading-Lösung, sondern sie ermöglicht es Nutzern, die unterschiedlichen Strategien der Experten, denen sie folgen, zu betrachten und sich stattdessen für die entgegengesetzte Position zu entscheiden, je nach ihrer eigenen Marktüberzeugung.

AvaSocial ist derzeit in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Vietnamesisch, Japanisch, Chinesisch (traditionell) und Chinesisch (HK) verfügbar.

Erfahren Sie mehr über AvaSocial unter https://www.avatrade.de/trading-info/avasocial.

Über AvaTrade

AvaTrade ist einer der weltweit größten, am stärksten regulierten CFD-Broker. Das in sieben Ländern regulierte Unternehmen bietet seinen Kunden rund um die Uhr Support und Dienstleistungen in über 20 Sprachen und ist stolz darauf, dass es seinen Kunden dabei hilft, vertrauensvoll traden zu können – unabhängig von ihrem Niveau oder Hintergrund. AvaTrade bietet Zugang zu extrem niedrigen Spreads auf über 1.250 Handelsinstrumente – darunter AvaOptions, MetaTrader 4/5 und sein neuestes Risikomanagement-Tool AvaProtectTM – sowohl über seinen hochmodernen Webtrader als auch über die mobile App AvaTradeGO. Die Plattform bietet ihrem Kundenstamm von mehr als 300.000 Tradern in 150 Ländern ein vielfältiges Angebot an Tradingoptionen, die eine breite Palette von Bedürfnissen und „Begierden" abdecken sollten. AvaTrade blickt auf unterschiedliche Auszeichnungen zurück: No. 1 Broker durch The European, Best Affiliate Program durch International Investor und Best Forex Mobile Trading Platform App durch die Global Forex Awards. AvaTrade ist ein Branchenpionier, der sich der Schaffung eines fairen, verbesserten Benutzererlebnisses für Retail-Kunden verschrieben hat.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avatrade.com

