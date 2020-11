AvaTrade uruchamia nowe rozwiązanie z zakresu kopiowania transakcji: AvaSocial

Innowacyjne rozwiązanie oferuje użytkownikom szansę na nawiązanie kontaktu z innymi inwestorami oraz naukę od ekspertów przed wykonaniem własnego ruchu

DUBLIN, 17 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- AvaTrade, wielokrotnie nagradzany broker CFD, ogłosił dziś ekscytującą wiadomość o uruchomieniu swojego nowego rozwiązania do kopiowania transakcji – AvaSocial. To nowe innowacyjne rozwiązanie z zakresu kopiowania transakcji i prowadzenia obrotu społecznościowego jest adresowane do wszystkich inwestorów, zarówno nowych, jak i dotychczasowych, i umożliwia im nawiązywanie kontaktu oraz udostępnianie i zawieranie transakcji w jednej centralnej sieci.

Personalizowana aplikacja mobilna jest regulowana przez FCA we współpracy z Pelican Trading. Integruje się z całym zestawem platform transakcyjnych AvaTrade, tak aby ułatwić inwestorom obrót i umożliwić im pochwalenie się wynikami. AvaSocial umożliwia klientom stworzenie własnej społeczności śledzących, którzy mogą monitorować ich strategię, kopiować ich sygnały automatycznie lub ręcznie oraz analizować wyniki. Użytkownicy AvaSocial mogą także komunikować się z innymi inwestorami poprzez funkcję błyskawicznych wiadomości. Według Raconteur, jeden na dwóch inwestorów zawsze odnosi się do opinii ekspertów lub innych inwestorów przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, a za jednym przyciśnięciem przycisku na swoich urządzeniach mobilnych klienci mogą korzystać z wszystkich innowacyjnych funkcjonalności AvaSocial z domu lub w drodze.

Dáire Ferguson, Prezes Zarządu AvaTrade, powiedział: „Z wielką przyjemnością uruchamiamy dziś AvaSocial wraz z Pelican Trading w ramach naszych nieustających wysiłków na rzecz wspierania i edukowania naszych klientów. Nowa platforma zapewnia dostęp do rynku oraz informacji na temat tego, jak eksperci inwestują swoje własne pieniądze. Udostępniając rzeczywiste transakcje i wchodząc ze sobą w interakcje poprzez czat, inni użytkownicy mogą uwzględniać rekomendacje ekspertów i kopiować ich strategie, aby dać sobie szanse na większy sukces."

Mike Read, współzałożyciel i Prezes Zarządu Pelican Trading, powiedział: „Bardzo się cieszymy, że udało nam się zintegrować nasze autorskie rozwiązanie technologiczne z zakresu obrotu społecznościowego z platformą mobilną AvaTrade, która łączy inwestorów i umożliwia im udostępnianie informacji i uczenie się od najlepszych."

AvaSocial nie tylko stanowi wszechstronne rozwiązanie służące do kopiowania transakcji, ale także umożliwia użytkownikom zapoznawanie się z różnymi strategiami ekspertów, których śledzą, i zajmowanie pozycji odwrotnych, w zależności od ich własnych warunków rynkowych.

Aktualnie AvaSocial jest dostępne w języku angielski, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, wietnamskim, japońskim, chińskim (tradycyjnym) i chińskim (HK).

Więcej informacji na temat AvaSocial znajdziesz na stronie internetowej: https://www.avatrade.pl/trading-info/avasocial

O AvaTrade

AvaTrade jest jednym z największych i najbardziej uregulowanych brokerów CFD na świecie. Ta objęta nadzorem w siedmiu jurysdykcjach i oferująca klientom całodobowe wsparcie i obsługę w ponad 20 językach wielokrotnie nagradzana organizacja szczyci się swoim zaangażowaniem na rzecz pomagania użytkownikom w prowadzeniu obrotu z pewnością siebie – niezależnie od ich poziomu zaawansowania lub wykształcenia. AvaTrade zapewnia dostęp do ultraniskich spreadów na ponad 1250 instrumentach transakcyjnych – w tym AvaOptions, MetaTrader 4/5 i swoim najnowszym narzędziu do zarządzania ryzykiem AvaProtectTM – zarówno na swojej najnowocześniejszej wersji webowej, jak i poprzez aplikację mobilną AvaTradeGO. AvaTrade oferuje swojej bazie klientów liczącej ponad 300.000 inwestorów w 150 krajach szeroki wybór opcji transakcyjnych, troszcząc się o zaspokojenie szerokiego spektrum potrzeb i apetytów. AvaTrade, niedawno nagrodzona tytułami Broker nr 1 przez The European, Najlepszy Program Afiliacyjny przez International Investor oraz Najlepsza Aplikacja Mobilna – Platforma Transakcyjna przez Global Forex Awards, jest pionierem branżowym zaangażowanym w kreowanie uczciwego, zaawansowanego doświadczenia użytkownika dla klientów detalicznych.

