-Biocon Biologics adquirirá los activos de biosimilares de Viatris por hasta 3.335 millones de dólares estadounidenses en acciones y efectivo

La combinación, de efecto inmediato, crea un líder mundial único de biosimilares integrados verticalmente

BENGALURU, India, 28 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Biocon Biologics Ltd., una filial de Biocon Ltd. (código BSE: 532523) (NSE: BIOCON), ha firmado un acuerdo definitivo con su socio Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS). En consecuencia, Biocon Biologics Ltd. (BBL) adquirirá el negocio de biosimilares de Viatris para crear una empresa global de biosimilares totalmente integrada. Los ingresos de este negocio adquirido se estiman en 1.000 millones de dólares el próximo año. Viatris recibirá una contraprestación de hasta 3.335 millones de dólares estadounidenses en efectivo y acciones.