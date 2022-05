Brian Borack rejoint Customertimes en tant que directeur d'exploitation

NEW YORK, 4 mai 2022 /PRNewswire/ -- Customertimes, partenaire mondial d'intégration et de mise en œuvre de Salesforce, a annoncé aujourd'hui que Brian Borack, un vétéran de la technologie et des services logiciels, a rejoint l'entreprise en tant que directeur d'exploitation (COO).

M. Borack a précédemment exercé les fonctions de directeur d'exploitation de SoftServe, une entreprise de services numériques, et de dirigeant de BMC Software, où il a constitué et géré des équipes de développement mondiales, dont l'une des plus grandes équipes de produits en Ukraine. Récemment, il a été PDG et cofondateur de RelayiQ, une plateforme sans code destinée au développement d'applications basées sur l'IA/ML.

Chez Customertimes, M. Borack veillera au succès des clients dans leurs parcours de transformation numérique en s'appuyant sur des plateformes technologiques de pointe. En outre, il travaillera avec les équipes de vente et de livraison pour transformer les offres de produits et de services, en consolidant la position mondiale de l'entreprise en tant que source fiable pour les intégrations de plateformes d'entreprise, le développement personnalisé, le support produit et les logiciels propriétaires.

« L'expérience acquise par M. Borack dans le domaine des logiciels fait de lui le candidat idéal pour nous », a déclaré Dmitry Sidnev, PDG de Customertimes. « Son approche du développement technologique et des services évolutifs, axée sur la croissance, aura un impact immédiat, et son lien profond avec le peuple ukrainien cadre parfaitement avec notre mission qui consiste à soutenir nos collègues touchés par la guerre. »

Au moment où M. Borack entre en fonction, il a hâte de contribuer à la croissance que l'entreprise a connue récemment.

« Customertimes dispose d'une base incroyable d'entreprises clientes de premier plan dans le monde entier », dit-il. « Cette société a la capacité unique d'offrir des services de conseil, de développement et d'expertise produits, et notre leadership au sein de l'écosystème Salesforce est un facteur clé de différenciation. Les compétences que Customertimes a à offrir sont extrêmement recherchées, et je suis prêt à aider nos clients à maximiser leurs investissements technologiques. »

