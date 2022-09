Casio bringt achteckige PRO TREK mit Metalllünette auf den Markt

Bushcraft-inspiriertes Design, das Nonplusultra im Outdoor-Stil

TOKIO, 15. September 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die Einführung der PRW-6900Y und PRW-6900YL mit achteckiger Metalllünette in seiner PRO TREK-Reihe von Outdoor-Uhren an.

PRW-6900 PRW-6900Y-1, PRW-6900Y-3 and PRW-6900YL

Die PRO TREK-Linie bietet Outdoor-Einsatzmöglichkeiten, die von Bergsteigern, Wanderern und allen, die einfach nur die Natur lieben, geschätzt werden. Diese drei neuen Uhren sind mit Triple Sensor (digitaler Kompass, Barometer/Höhenmesser und Thermometer) sowie Multi Band 6-Funkwellenempfang von sechs Sendestationen auf der ganzen Welt und einem Tough Solar-Ladesystem ausgestattet, um diese und weitere Funktionen stabil mit Strom zu versorgen.

Die PRW-6900Y und PRW-6900YL kombinieren PRO TREK-Sensoren mit Zeitmessungsfunktionen und sind Outdoor-Uhren, die von Bushcraft*1 inspiriert sind, der Kunst des Campings in der Wildnis, die viele Outdoor-Fans lieben.

*1 Der Bushcraft-Stil, bei dem Camper das Leben in der Natur mit einem Minimum an Werkzeugen wie Axt und Messer genießen und durch ihr Wissen über die Natur überleben, erfreut sich zunehmender Beliebtheit, insbesondere bei erfahrenen Campern.

Die achteckige Lünette aus Edelstahl hat spitz zulaufende Kanten, die an die scharfe Schneide einer robusten Holzaxt erinnern. Der Umfang der Lünette ist mit feinen Linien geschliffen, während die sich verjüngenden Kanten und Seiten mit Haarlinien und Hochglanz poliert und ionenplattiert sind, um einen scharfen, robusten Eindruck zu vermitteln. Die Oberfläche des Ziffernblatts ist so strukturiert, um das gusseiserne Aussehen eines Dutch Oven nachzubilden. Neben einem Sekundenzeiger mit einem vom Lagerfeuer inspirierten Farbschema erinnert der eingelassene Zeiger an die Klinge eines Campingmessers und bringt damit weitere Bushcraft-Elemente in das Design ein.

Casio demonstriert sein Engagement für die Umwelt, indem es das Armband*2 und das Gehäuse aus Biomasse-Kunststoff herstellt, wobei Rohstoffe aus Rizinussamen und Mais verwendet werden. Die aus erneuerbaren Ressourcen hergestellten Biomasse-Kunststoffe sollen dazu beitragen, den Übergang zur Kreislaufwirtschaft zu fördern und die CO 2 -Emissionen zu verringern. Darüber hinaus verfügt die PRW-6900YL über ein neu entwickeltes, flammhemmendes Lederband, das auch bei Funkenflug standhält.

*2 Das Band der PRW-6900YL wird nicht aus Biomasse-Kunststoff hergestellt.

Modell Farbe Band PRW-6900Y-1 Schwarz Kunststoffe aus Biomasse PRW-6900Y-3 Khaki PRW-6900YL Braun Leder

