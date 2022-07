Casio lanzará EDIFICE con diseño de caja con motivo de suspensión de auto de carreras

El nuevo reloj está disponible en tres versiones. El ECB-2000PB emplea una banda de uretano suave para un ajuste extremadamente cómodo en la muñeca, mientras que el ECB-2000D y el ECB-2000DC presentan una textura sofisticada con bandas de acero inoxidable. El ECB-2000 encarna una visión del mundo de los deportes de motor con un diseño que evoca la imagen nítida de un coche de carreras de fórmula.

El ECB-2000 utiliza el sistema de carga Tough Solar, que convierte la luz de las lámparas fluorescentes y otras fuentes para alimentar el reloj, así como las funciones de enlace móvil que se pueden usar mediante el emparejamiento a través de Bluetooth® con un teléfono inteligente. Cuando se usa con la aplicación CASIO WATCHES dedicada, el reloj ajusta automáticamente la hora. La aplicación también permite la configuración de la hora mundial con el teléfono inteligente, así como la transferencia y visualización de los datos del cronómetro medidos en el reloj, todas las cuales son características que proporcionan soporte para las actividades de carrera.

Modelo Color de bisel Material de bisel ECB-2000PB Negro Carbono/Acero inoxidable ECB-2000D Plata Acero inoxidable ECB-2000DC Gris Acero inoxidable

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Casio Computer Co., Ltd. se realiza bajo licencia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858334/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858321/image_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858320/image_2.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.