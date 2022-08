Casio va lancer des montres G-SHOCK avec lunette et bracelet intégrés

TOKYO, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie des toutes dernières nouvelles montres antichocs G-SHOCK : quatre modèles GA-B001 et GA-B001G dotés d'une toute nouvelle conception de lunette et de bracelet intégrés.

GA-B001/GA-B001G GA-B001-1A/GA-B001-4A/GA-B001G-1A/GA-B001G-2A Integrated bezel and band construction (GA-B001G)

Avec les modèles GA-B001 et GA-B001G, Casio fait preuve d'ingéniosité en matière de design externe pour obtenir une conception intégrée de la lunette et du bracelet dans une montre résistant aux chocs. Ce sont les premières montres G-SHOCK à présenter cette structure innovante, qui se compose de deux éléments distincts reliés aux positions 9 et 3 heures. La conception moulée suit les lignes du poignet, minimisant l'espace entre celui-ci et la montre pour un meilleur ajustement.

Le design de ces nouvelles montres évoque une passerelle vers des univers de réalité virtuelle. Dotées d'un cadran géométrique et d'un index rond, ces montres sont une illustration avant-gardiste du design de demain.

En matière de couleurs, les modèles GA-B001 affichent le coloris noir de la marque G-SHOCK et une nouvelle nuance de rouge, tandis que les modèles GA-B001G adoptent un dégradé de couleurs sur des matériaux translucides pour la lunette et le bracelet.

Ces montres sont toutes équipées de la fonction Mobile Link pour le couplage avec un smartphone via Bluetooth®. Lorsqu'elle est utilisée avec l'application CASIO WATCHES dédiée, la montre se règle automatiquement sur l'heure exacte. En outre, la fonction d'information de l'appli envoie des notifications sur la montre lorsque l'appli reçoit des actualités sur les nouveaux produits et d'autres informations.

Pour en savoir plus : https://www.casio.com/intl/news/2022/0823-ga-b001/

