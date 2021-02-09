CIFF Guangzhou объявляет о новейших изменениях в своем позиционировании

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China International Furniture Fair (Guangzhou)

09 Feb, 2021, 14:24 IST

ГУАНЧЖОУ (Китай), 9 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Китайская международная выставка мебели (Гуанчжоу) (далее "CIFF Guangzhou") объявила об изменениях в своем позиционировании, ориентированных на «современные тенденции в дизайне, мировую торговлю и полномасштабные логистические цепи», с учетом событий, происходящих внутри страны и на международной арене, а также текущего состояния отрасли. Благодаря этим новым ориентирам в своем позиционировании CIFF Guangzhou продолжит стимулировать внедрение дизайнерских новаций, уравновешивая свою экспортную деятельность новым акцентом на увеличение внутренних продаж.

Connecting more than 4300 quality brands with 300,000 professional visitors from across the industry, the 47th CIFF Guangzhou is scheduled to be held between March 18-21 and March 28-31, 2021 in Canton Fair Complex and PWTC Expo, Guangzhou.
The CIFF Guangzhou has announced a repositioning anchored in “design trend, global trade, full supply chain”, in response to domestic and international developments as well as the current state of the industry.
Connecting more than 4300 quality brands with 300,000 professional visitors from across the industry, the 47th CIFF Guangzhou is scheduled to be held between March 18-21 and March 28-31, 2021 in Canton Fair Complex and PWTC Expo, Guangzhou. The CIFF Guangzhou has announced a repositioning anchored in “design trend, global trade, full supply chain”, in response to domestic and international developments as well as the current state of the industry.

CIFF Guangzhou активно способствовует преобразованию отрасли за счет реализации оригинальных проектов. В июле 2020 года в рамках 45-й выставки Design Spring была проведена первая Ярмарка дизайна современной китайской мебели под названием "Design Spring" («Весна дизайна»), посвященная поиску путей интеграции искусства, дизайна и образа жизни в целях нахождения новых подходов и реализации уникальных культурных, художественных, модельных и фирменных ценностей в современном дизайне китайской мебели. Наряду с другими мероприятиями, включая первую презентацию 2030+ International Future Office, ориентированную на стильные элементы, устанавливающие новые традиции, это мероприятие также отражает размах CIFF Guangzhou и реализацию выставкой CIFF Guangzhou своего нового позиционирования.

В 2021 году CIFF Guangzhou также сосредоточит свое внимание на создании уникальной полнофункциональной платформы для стимулирования внутренних продаж и экспорта, где оба главных направления деятельности будут дополнять друг друга, открывая новую эру экономической деятельности для Китая. Внутри страны она будет укреплять свою бизнес-функцию, объединяя ведущие бренды, выявляя новые отраслевые тенденции и рыночные особенности, связывая между собой экспозиции и магазины, а также оптимизируя охват потребителей за счет прицельного маркетинга. Она будет сосредоточена на трех основных планах по стимулированию мировой торговли: трансграничной электронной коммерции, программе CIFF Global Partners и выставочной онлайн-платформе.

Будучи единственной в мире мебельной выставкой, охватывающей всю отраслевую цепочку, CIFF Guangzhou продолжит использовать свое уникальное положение для интеграции предприятий из верхних и нижних звеньев этой цепочки, планируя активацию сетей для подключения мебельных магазинов, компаний, дистрибьюторов и организаторов экспозиций во многих городах, слияние аудиторий и ресурсов каналов обслуживания, повышение своего творческого потенциала, проведение выездных презентаций и мероприятий для установления связей между дизайнерами и учреждениями, а также расширение своей деятельности в сфере недвижимости.

Проведение 47-й выставки CIFF Guangzhou, объединяющей более 4300 высококачественных брендов с 300 000 посетителей-специалистов со всего мира, запланировано на периоды с 18 по 21 марта и с 28 по 31 марта 2021 года в выставочном комплексе Canton Fair Complex и экспоцентре PWTC Expo в Гуанчжоу. Имея своей целью увеличение ценности дизайна и объединение всей производственно-сбытовой цепи, ее организаторы стремятся повысить уровень доверия к отрасли и расширить возможности для развития отечественных компаний в период после окончания эпидемии.

Зарегистрироваться на данное мероприятие можно на странице по адресу: https://www.ciff-gz.com/en/visitors/pre-register 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1433681/CIFF_2021__2.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1433682/CIFF_2021__1.jpg  

SOURCE China International Furniture Fair (Guangzhou)

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