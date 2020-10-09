Columbia Sportswear Company выбирает Adyen в качестве своего партнера по обработке платежей в США и по всему миру

News provided by

Adyen

09 Oct, 2020, 15:47 IDT

Adyen будет предоставлять единую платформу обработки торговых платежей для Columbia Sportswear Company и ее брендов, включая Columbia, Sorel, Mountain Hardwear и prAna

АМСТЕРДАМ, 9 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Adyen (AMS: ADYEN), предоставляющая глобальную платежную платформу, пользующуюся предпочтением многих ведущих компаний мира, сегодня объявила о том, что она выбрана компанией Columbia Sportswear Company (CSC) — одним из лидеров мировой индустрии одежды, обуви, аксессуаров и экипировки для активного образа жизни — в качестве ее основного поставщика платежных услуг. В настоящее время компания Adyen активно работает с брендами CSC и продолжит расширять свою географию обслуживания в США, Канаде и Европе для всех основных брендов CSC, включая Columbia, Sorel, Mountain Hardwear и prAna.

Тесное сотрудничество с Adyen обеспечит компании CSC и ее семейству брендов доступ к унифицированной торговой платформе с созданием единой модели обработки платежей и информации о клиентах для всех покупок, совершаемых в торговых точках и интернет-магазинах. 

В условиях глобальной пандемии, вынуждающей людей находиться дома, клиенты все чаще прибегают к услугам интернет-магазинов. В 2020 году наличие бесперебойно функционирующей платформы с унифицированным интерфейсом для всех каналов приобрело еще более важное значение для компании CSC и ее брендов. 

«Наш выбор в пользу компании Adyen был очевиден, поскольку мы создаем унифицированную инфраструктуру для поддержки торговой деятельности, что будет способствовать дальнейшему повышению степени удовлетворенности наших покупателей как в интернет-магазинах, так и в розничных торговых точках, ― сообщил ИТ-директор Columbia Sportswear Company Майк Хёрт (Mike Hirt). ― Мы рады тому, что поступили дальновидно, начав сотрудничать с компанией Adyen еще до наступления кризиса, вызванного пандемией COVID-19, когда покупатели стали отдавать предпочтение интернет-магазинам и бесконтактным платежам». 

«Мы гордимся своим сотрудничеством с Columbia Sportswear Company и ее семейством брендов, направленным на повышение степени удовлетворенности их покупателей в США, Канаде и других странах, ― заявил операционный директор компании Adyen Камран Заки (Kamran Zaki). ― Ситуация с платежами в сфере розничной торговли меняется с невиданной ранее быстротой, и компаниям необходимо поддерживать свою техническую оснащенность для сохранения контроля на фоне возникающих тенденций. Многие из этих тенденций проявляются в момент оформления заказа, и мы надеемся совместными усилиями обеспечить благоприятные условия для совершения покупок по всем каналам».

Более подробная информация представлена на сайте по адресу www.adyen.com.

О компании Adyen
Adyen (AMS: ADYEN) — платежная платформа, пользующаяся предпочтением многих ведущих компаний мира и обеспечивающая современную универсальную инфраструктуру, непосредственно стыкующуюся с платежными системами Visa и Mastercard, а также с другими платежными ресурсами, популярными среди потребителей по всему миру. Adyen обеспечивает беспрепятственное прохождение платежей через Интернет, мобильные устройства и платежные терминалы в торговых точках. К числу клиентов компании Adyen, имеющей свои представительства по всему миру, относятся Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos и L'Oréal. Сотрудничество с Columbia Sportswear Company, описанное в этом обновленном обзоре поставщиков, подчеркивает непрерывное развитие взаимодействия компании Adyen с уже имеющимися и новыми продавцами в течение многих лет.

О Columbia Sportswear Company
Компания Columbia Sportswear Company сформировала семейство брендов, олицетворяющих активный образ жизни, что позволило ей войти в число лидеров мировой индустрии одежды, обуви, аксессуаров и экипировки для его поклонников. В настоящее время товары под марками этой компании, основанной в 1938 году в Портленде (шт. Орегон), реализуются примерно в 90 странах мира. Помимо бренда Columbia®, Columbia Sportswear Company также владеет брендами Mountain Hardwear®, SOREL® и prAna®. Для получения более подробной информации посетите веб-сайты компании по адресам: www.columbia.comwww.mountainhardwear.comwww.sorel.com и www.prana.com

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg

SOURCE Adyen

Also from this source

Adyen devient le partenaire de traitement des paiements de...

Columbia Sportswear Company seleccionna Adyen como su socio de...

Explore

More news releases in similar topics