COSTEP подчеркивает важность подготовки производственных кадров в регионе Рио--Южный Техас

МИШЕН (шт. Техас), 16 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- В основе успеха любого бизнеса лежит мотивация и компетентность сотрудников. Успех любого региона тоже зависит от подготовки сильных и компетентных кадров. Они дают компаниям необходимые знания и навыки для выхода на мировой рынок. Регион Рио — Южный Техас это понимает и подтверждает через различные государственные и частные сертифицированные отраслевые программы профессионального обучения, школьные программы профориентации университетского уровня и ориентированные на будущее ВУЗы, работающие в регионе.

Одним из ярких примеров этого является сотрудничество Южно-техасского колледжа (South Texas College, STC) с компаниями FESTO и Fuji Automatic Numerical Control (FANUC), обеспечивающее сертифицированные учебные программы по некоторым передовым производственным решениям эпохи Четвертой промышленной революции для начинающих и опытных отраслевых специалистов. Компания FANUC является одним из ведущих поставщиков роботов, автоматизированных систем управления и промышленной автоматики, а решения компании FESTO для заводских цехов и виртуальных макетов являются одними из лучших в мире в эпоху Четвертой промышленной революции.

В регионе Рио — Южный Техас готовят не только самые современные производственные кадры. Наука о передовых материалах для производственных процессов сегодняшнего и завтрашнего дня также изучается студентами региона Рио — Южный Техас, например, в Техасском университете долины Рио-Гранде (UTRGV) в их передовой нанонаучной лаборатории. Исследования лаборатории в основном сосредоточены на экспериментальной и теоретической физике плотных сред, при этом широкий спектр твердотельных явлений изучается на уровне наноструктурных систем. Партнерами программы являются Национальный научный фонд, Исследовательская лаборатория ВВС и НАСА.

Это лишь пара примеров того, как программы подготовки кадров в регионе Рио — Южный Техас используются для обеспечения местных компаний и потенциальных инвесторов талантливыми специалистами в таких отраслях, как производство аккумуляторов, биотехнологии, мобильный доступ, энергетика и аэрокосмическая промышленность! Благодаря наличию программ подготовки сильной и компетентной рабочей силы в учебных заведениях региона Рио — Южный Техас, а также партнеров в Северной Америке и по всему миру, их сегодняшние студенты быстро становятся ключевыми сотрудниками завтрашних успешных компаний по всему миру.

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Контактная информация: Matt Ruszczak (Мэтт Рущак), +1-956-682-6371, [email protected]

SOURCE Council for South Texas Economic Progress