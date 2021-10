COTTON USA ogłasza wpisanie do kalendarza Międzynarodowych Tygodni i Dni ONZ Światowego Dnia Bawełny przypadającego na 7 października

NOWY JORK, 4 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła wpisanie do kalendarza Międzynarodowych Tygodni i Dni ONZ przypadającego na 7 października Światowego Dnia Bawełny. Pierwsze obchody Światowego Dnia Bawełny odbyły się w genewskiej siedzibie Światowej Organizacji Handlu (WTO) i od tego czasu z roku na rok dzień ten jest obchodzony coraz huczniej.

W Światowym Dniu Bawełny interesariusze światowej społeczności bawełniarskiej spotykają się, aby omówić korzyści płynące z uprawy bawełny, a także przypomnieć o takich faktach, jak:

bawełnę uprawia się w ponad 70 krajach, a jej uprawy są źródłem dochodu dla setek milionów osób rocznie;

zebranie jednej tony bawełny zapewnia całoroczne zatrudnienie około 5-6 osobom (niejednokrotnie zamieszkującym najbiedniejsze regiony świata);

bawełna jest jedyną rośliną uprawną, z której uzyskuje się zarówno pożywienie, jak i włókna;

bawełna charakteryzuje się ujemną emisją dwutlenku węgla i ulega o 95% większej degradacji niż poliester, a co za tym idzie, nie powoduje zanieczyszczenia gleby i wody.

Motywem przewodnim obchodów Światowego Dnia Bawełny w 2021 r. jest hasło „Bawełna wspólnym dobrem" będące ukłonem w stronę jej trwałego, pozytywnego wpływu na środowisko. W wirtualnych obchodach udział wezmą tacy mówcy, jak Bert Jacobs, prezes i współzałożyciel Life is Good i Maxine Bédat, dyrektor New Standard Institute. W gronie gości znajdą się również eksperci z Międzynarodowego Komitetu ds. Bawełny, Viterra India, Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny, Better Cotton Initiative, a także Afrykańskiej Fundacji Bawełny. Kluczowe tematy obejmować będą odpowiedzialny przemysł modowy, zrównoważenie oraz znaczenie bawełny dla gospodarki krajów świata.

W kontekście skupiania się branży na zrównoważeniu, uczestnicy obchodów zostaną zaznajomieni z ideą amerykańskiego protokołu U.S. Cotton Trust Protocol®, który doskonale wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju ONZ zmierzające do ustanowienia wymiernych i weryfikowalnych zasad i wskaźników zrównoważonej produkcji bawełny.

Więcej informacji na temat działań zaplanowanych na Światowy Dzień Bawełny dostępnych jest na stronie www.worldcottonday.com. #WorldCottonDay można śledzić w mediach społecznościowych oraz przyłączyć się do globalnej debaty.

SOURCE COTTON USA