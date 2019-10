Credorax figure au classement 2018 Deloitte Technology Fast 500™ pour l'EMEA

Deloitte reconnait Credorax comme l'une des sociétés de technologie ayant fait l'objet de la croissance la plus rapide entre 2014 et 2017 dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)

TEL AVIV, Israël, 14 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Credorax , un prestataire de paiements intelligents et une banque agréée qui assure le traitement transfrontalier des paiements de commerce électronique et omnicanal, a annoncé aujourd'hui son inclusion dans le classement Deloitte Technology Fast 500™ 2018 pour l'EMEA. Ce classement, une référence du secteur, reconnait Credorax comme l'une des sociétés de technologie ayant fait l'objet de la croissance la plus rapide dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) en 2018.

« Nous cherchons constamment à innover en matière de paiements en ligne, d'acquisition globale et de services de banque d'affaires, et cette reconnaissance est la preuve du travail acharné et constant de notre équipe », a déclaré Igal Rotem, PDG de Credorax. « Le fait d'être reconnue comme l'une des sociétés de technologie ayant fait l'objet de la croissance la plus rapide dans la région EMEA réaffirme notre engagement à promouvoir des paiements transparents et à développer les affaires de nos commerçants à travers l'UE et dans le monde. »

Le classement Deloitte Technology Fast 500™ est une notation objective du secteur qui est axée sur l'écosystème technologique. Il reconnait les sociétés de technologie dont le chiffre d'affaires a enregistré la croissance la plus rapide dans la région EMEA au cours des quatre dernières années. Les lauréats ont été sélectionnés sur le pourcentage de croissance de leur chiffre d'affaires pour l'exercice entre 2014 et 2017.

Globalement, la liste Technology Fast 500 de cette année pour la région contient des lauréats de 18 pays, avec un taux de croissance moyen de 969 % en 2018. La croissance des sociétés individuelles sur la liste allait de 131 % à 19 900 %. Credorax figure parmi les 23 sociétés sélectionnées pour leur croissance rapide en Israël.

À propos de Credorax

Credorax est un prestataire de paiements intelligents et une banque agréée qui assure le traitement transfrontalier des paiements de commerce électronique et omnicanal Source™, notre technologie de passerelle de base, a été développée en interne pour fournir une expérience de paiements rationalisée si intelligente et si sûre que les commerçants peuvent atteindre leur plein potentiel commercial en gérant simplement mieux leurs paiements. Les commerçants de Credorax peuvent accepter 140 méthodes de paiement et être payés dans la devise de leur choix. Nos commerçants bénéficient egalement d'une optimisation des taux d'approbation de premier ordre, d'une protection avancée contre la fraude, d'une veille commerciale et d'une foule d'autres services et produits à valeur ajoutée qui constituent une expérience de paiements inégalée. Pour en savoir plus, contactez-nous à l'adresse grow@credorax.com ou visitez www.credorax.com .

