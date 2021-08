Customertimes kündigt erweiterten Fokus auf Salesforce Industries an

NEW YORK, 25. August 2021 /PRNewswire/ -- Customertimes kündigt einen erweiterten Fokus auf seine Salesforce Industries-Praxis in den Regionen EMEA und Nordamerika an.

Mit der Übernahme von Vlocity im Jahr 2020 setzt Salesforce seinen Vorstoß in vertikale Branchenlösungen fort. Customertimes ist ein Salesforce Master Navigator und dank seiner umfassenden Erfahrung in allen Salesforce Industry Clouds gut dafür aufgestellt, herausragende Geschäftsergebnisse für jedes Industrieprojekt zu liefern.

Diese Praxiserweiterung, die international für ihre starke Salesforce-Partnerschaft anerkannt ist, wird es Customertimes ermöglichen, auch weiterhin eine echte digitale Transformation für komplexe Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Kommunikation und Medien sowie Versorgungsunternehmen zu ermöglichen.

„Derzeit hat die Branche eine große Lücke in den Vlocity-Fähigkeiten", erklärt Rinoy Varkey, Praxisleiter und SVP für Salesforce Industries (Vlocity) bei Customertimes. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Lücke zu schließen. Wir stellen die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit zur Verfügung – unsere über 800 zertifizierten globalen Salesforce-Berater können jedes Projekt von Grund auf bearbeiten oder bei der Personalerweiterung bei bestehenden Projekten helfen."

„Mit mehr als 1400 Salesforce-Zertifizierungen und führenden Salesforce Industries-Cloud-Experten in unserem Team sind wir für unsere wertorientierten Serviceangebote und eine effiziente Programmbereitstellung bekannt", ergänzt Adriano Acciaroli, Vice President für die Region EMEA bei Customertimes. „Wir haben Kooperationsmodelle, die mit ihrer beispiellosen Qualität und Unterstützung für jede Region bzw. jedes Kundensegment geeignet sind."

Zu den wichtigsten Tätigkeitsbereichen gehören derzeit Unternehmensproduktmodellierung, Entwicklung/Konfiguration des Unternehmensproduktkatalogs, technische CPQ-Architektur, CPQ-Entwicklung/Konfiguration und OmniStudio-Beratung/-Entwicklung.

Erfahren Sie mehr:

Besuchen Sie uns unter: https://customertimes.com/services/#salesforce-industries

Folgen Sie uns auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/2763511/admin/

Sprechen Sie mit einem Salesforce Industries-Experten: [email protected]

Informationen zu Customertimes

Customertimes Corp. ist ein globales Beratungs- und Softwareunternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, den Kunden die besten IT-Technologien zugänglich zu machen. Mit mehr als 4000 abgeschlossenen Projekten und mehr als 1300 hochqualifizierten Experten sind ihre Lösungen so konzipiert, dass sie den Kunden helfen, echte Geschäftstransformationen zu realisieren und den maximalen Wert aus ihren Technologieinvestitionen zu erzielen. Customertimes Corp. ist ein früher Marktteilnehmer im Bereich Salesforce-Beratung und -Implementierung in Osteuropa und eine preisgekrönte Produktentwicklungsorganisation. Der Hauptsitz von Customertimes Corp. befindet sich derzeit in New York City, zusammen mit regionalen Büros in London, Paris, Toronto, Kiew, Minsk, Riga und Moskau. Weitere Informationen finden Sie auf www.customertimes.com.

Pressekontakt:

Meriel Sikora

Customertimes

212-520-0059

[email protected]

SOURCE Customertimes Corp