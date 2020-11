Dimenzie zdravia od spoločnosti Kohler objavujú spojenie hygieny a dizajnu

Perspektíva roka tejto značky pripravuje pôdu pre globálny dialóg

KOHLER, Wisconsin, 29. októbra 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Kohler Co., globálny líder v oblasti dizajnu a inovácií kuchynských a kúpeľňových výrobkov, predstavuje svoju Perspektívu roka: Dimenzie zdravia, ktorú rozširuje o sériu myšlienkových podnetov, ktoré táto spoločnosť prináša. Dimenzie zdravia skúmajú hlboký vplyv, ktorý môže mať dizajn na pohodu, najmä význam zdravých návykov, čistého prostredia a osobnej hygieny pre celkový zážitok.

„Koncept pohody má toľko zásadných vrstiev alebo rozmerov," hovorí Lun Cheak Tan, viceprezident pre priemyselný dizajn v spoločnosti Kohler. „Na najzákladnejšej úrovni je uspokojenie základných zdravotných potrieb v priestore zabudovaním čistých materiálov a produktov do veľmi intelektuálnej predstavy o tom, ako môže každá interakcia ovplyvniť náš stav mysle a naše duševné a duchovné zdravie."

Perspektíva roka od spoločnosti Kohler predstavuje neustály dialóg medzi architektmi, dizajnérmi, značkami a influencermi z tohto priemyslu z celého sveta s cieľom prijať okamihy obohatenia, kreativity a introspekcie. Perspektíva ďalej spochybňuje konvencie, vyvoláva diskusie a identifikuje, aké zmeny v móde, podnikaní, životnom štýle a kultúre majú vplyv na budúcnosť architektúry a dizajnu. Na druhej strane sa venuje tomu ako môže A&D reagovať na sociálno-ekonomické udalosti s cieľom posilniť tieto vznikajúce individuálne a spoločné rituály/zvyky.

"Vyvinuli sme Perspektívu roka, aby sme začali konverzácie na túto tému. Skúmame, kde sa stretáva dizajn a kultúra. V spoločnosti Kohler máme hĺbku a šírku produktov, ktoré nám umožňujú stretnúť sa s používateľmi v mnohých bodoch ich duševnej pohody," hovorí Casey Flanagan, riaditeľ spoločnosti KOHLER pre stratégiu značky a spotrebiteľské poznatky.

Dimenzie zdravia s využitím predpovedí globálneho dizajnu zosúladeného s poznatkami spotrebiteľov, otvárajú okno do spôsobu, akým sa menia a vyvíjajú životné štýly a osobné návyky v reakcii na globálne udalosti, a podporujú relevantný a budúci rozhovor v súvislosti s významným koexistujúcim vzťahom medzi prostredím a blahobytom.

"Kúpeľňa je vlastne centrom pohody. Je to miesto, kde zažijete obnovu prostredníctvom svojej hygienickej rutiny, a tiež je to priestor, v ktorom máte súkromie a môžete vypnúť. Je to priestor zameraný na úkony a životný priestor," hovorí Erin Lilly, manažérka Štúdia pre dekoratívny dizajn spoločnosti Kohler. „Pohodu, ktorú získavame z našich priestorov, si potom nosíme so sebou počas celého dňa, keď prostredníctvom našich interakcií ovplyvňujeme ostatných. Týmto spôsobom vidíme úlohu architekta a dizajnéra ako kľúčovú pre vytváranie vyššej miery zdravia a šťastia v našich spoločnostiach."

Medzi kľúčové prvky tejto diskusie patrí priesečník hygieny a dizajnu, úloha kúpeľne ako posvätnej svätyne osobnej čistoty a starostlivosti o seba, zdravia spotrebiteľa vo vzťahu k technológiám, komunitám, infraštruktúre a blahobytu životného prostredia. Dimenzie zdravia sa pozerajú na fyzické priestory ako na základné zdroje fyzického, duševného a duchovného zdravia.

Diskusia okolo Perspektívy roka od spoločnosti Kohler sa zameriava na niekoľko pôsobivých kategórií výrobkov, vrátane inteligentných toaliet, bidetových sedadiel, bezdotykových faucetov a matného čierneho povrchu, ktoré pomáhajú vyjadriť prvky pohody v priestore.

