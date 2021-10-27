Динозавр призывает мировых лидеров в ООН не «выбирать вымирание»

В легендарном зале Генеральной Ассамблеи, известном историческими речами лидеров со всего мира, впечатляющего вида динозавр внушает аудитории шокированных и растерянных дипломатов и официальных лиц, что «людям пора прекратить отнекиваться и начать осуществление перемен» для преодоления климатического кризиса.

«У нас хотя бы был астероид, — замечает герой фильма, ссылаясь на популярную теорию, объясняющую причину вымирания динозавров 70 миллионов лет назад. — А какое оправдание у вас?»

В производстве этого первого в истории фильма, снятого в зале Генеральной Ассамблеи ООН с использованием компьютерной анимации, участвовали знаменитости со всего мира, озвучивающие динозавра на многочисленных языках, в числе которых актеры Джек Блэк (Jack Black) (английский), Эйса Гонсалес (испанский), Николай Костера-Вальдау (Nikolaj Coster-Waldau) (датский) и Айса Майга (Aïssa Maïga) (французский).

Далее динозавр указывает на то, что финансовая поддержка ископаемых видов топлива за счет субсидирования деньгами налогоплательщиков, помогающего удерживать стоимость угля, нефти и газа для потребителей на низком уровне, нерациональна и нелогична перед лицом изменения климата.

«Подумайте обо всех остальных вещах, которые можно было бы сделать за эти деньги. По всему миру есть люди, живущие в нищете. Не думаете ли вы, что помочь им было бы разумнее, чем… платить за гибель всего вашего вида?» — вопрошает Динозавр.

«Это веселый и увлекательный фильм, но поднимаемые в нем вопросы более чем серьезны, — говорит глава Департамента внешних сношений и пропаганды ПРООН Ульрика Модеер (Ulrika Modéer). — Генеральный секретарь ООН назвал климатический кризис «чрезвычайной ситуацией, требующей от человечества немедленных действий». Мы хотим, чтобы фильм забавлял зрителя, но также хотели бы довести до его сознания то, насколько критична сложившаяся ситуация. Чтобы сохранить нашу планету в безопасности для будущих поколений, мир должен активизировать свои усилия, направленные против изменения климата».

Кампания и фильм ПРООН «Не выбирай вымирание» имеют своей целью высветить проблему субсидирования ископаемых видов топлива и того, как оно сводит на нет значительный прогресс на пути к прекращению изменения климата и способствуют неравенству, делая богатых еще богаче.

Результаты исследования ПРООН, опубликованные в рамках кампании, показывают, что мир ежегодно тратит целых 423 миллиарда долларов на субсидирование для потребителей ископаемых видов топлива: нефти, газа, угля и электроэнергии, вырабатываемой в результате сжигания других ископаемых видов топлива.

Этими деньгами можно было бы покрыть расходы на вакцинацию против COVID-19 для каждого человека в мире или трижды оплатить ежегодную сумму, необходимую для искоренения крайней нищеты по всему миру.

Кампания и фильм созданы в надежде сделать более доступным решение порой сложных технических проблем, связанных с субсидированием ископаемых видов топлива и чрезвычайной ситуацией в отношении климата. Цель различных действий, которые предлагается предпринять обществу, состоит как в просвещении людей по всему миру, так и в обеспечении их права голоса.

Более подробная информация о кампании представлена на сайте по адресу: www.dontchooseextinction.com.

Файлы для загрузки:

https://www.dropbox.com/sh/zbq5r4pwdu682t2/AACr4e3mMcZ--Ftnd4nGUa0Xa?dl=0

Посмотреть фильм на Youtube:

На английском языке: https://youtu.be/VaTgTiUhEJg

На французском языке: https://youtu.be/bTQXiWwH6eY

На испанском языке: https://youtu.be/7j3kuPLwhXM

ПРООН поддерживает партнерские отношения с людьми из всех слоев общества в целях содействия формированию наций, способных противостоять кризису, а также стимулирования и поддержания такого роста, который повышает качество жизни каждого. На местном уровне более чем в 170 странах и регионах мы предлагаем глобальные перспективы и ценную информацию локального характера, способствующие расширению жизненных возможностей и формированию жизнеспособных наций.

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Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1668491/Dont_Choose_Extinction.mp4

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SOURCE United Nations Development Programme