Dole ernennt Barbara Guerpillon zur Leiterin von Dole Ventures

„Jedes dieser Ziele ist schon für sich sehr ambitioniert, aber wir glauben daran, dass wir sie alle erreichen können, solange wir unsere Augen, Ohren und Türen für Menschen mit intelligenten Ideen und Innovationen offen halten, die uns dabei helfen, voranzukommen. Barbara Guerpillon hat ein echtes Talent dazu, großartige Ideen und Unternehmer mittels einer disziplinierten Innovationspipeline zu fördern und voranzubringen, und wir freuen uns sehr, sie in unserem Team an der Spitze von Ventures zu begrüßen.

Christian Wiegele, Präsident von Dole Asia Fresh, erklärte: „Das ist eine wichtige Ernennung, sowohl für unser Frische- als auch für unser Verpackungsgeschäft. Sie spiegelt unseren Ehrgeiz wider, mit Innovatoren zusammenzuarbeiten und Möglichkeiten für eine umfangreiche Weiterentwicklung zu schaffen und unseren Weg in Richtung eines Unternehmens weiterzugehen, das die Welt zum Positiven verändert. Einer der Venture-Bereiche, auf die ich mich persönlich freue, ist Agri-Tech, von dem ich glaube, dass er wesentlich zu dem Dole-Versprechen beitragen kann, das wir Anfang dieses Jahres gemacht haben."

„Barbara wird in ihrer neuen Rolle auch eng mit Johann Albano zusammenarbeiten, den wir kürzlich zum Innovationsleiter für unser Asia Fresh-Geschäft befördert haben."

Barbara Guerpillon hat vor ihrer Tätigkeit bei Dole umfassende Erfahrungen bei der Unilever Foundry gesammelt, die Unternehmensinnovation, Unternehmertum und Technologie miteinander verbindet, um Innovationen zu beschleunigen und neue Technologien und Produktinnovationen effektiv zu testen. Während ihrer Tätigkeit bei dem Unternehmen schloss sie 120 Projekte mit Start-ups ab, was zu 25 Pilotprojekten führte, darunter neun Produktinnovationen, drei Einzelhandelsinnovationen und vier Direct to Consumer-Pilotprojekten.

Guerpillon erklärte, Dole habe das klare Signal gesendet, offen für Innovationen zu sein. Der geplante „Sunshine for All"-Investmentfonds sei ein Beispiel für die Bereitschaft von Dole, mit Innovatoren, Start-ups und fortschrittlichen Partnern zusammenzuarbeiten, um „The Dole Promise" umzusetzen.

„Unsere Botschaft ist ganz einfach. Wir glauben an die Kraft von Partnerschaften und arbeiten ernsthaft mit Start-ups zusammen, um unser Versprechen umzusetzen. Ich gebe zu, dass die Ziele sehr ehrgeizig sind, aber ich kenne auch keine Führungskräfte, denen es an Ehrgeiz mangelt. Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Lebensmittelproduktion, Ernährungswissenschaft, Verpackung, Lieferkettenlogistik und schnelllebige Konsumgüter. Daher wird meiner Meinung nach unsere Fähigkeit, Pilotprojekte zu finanzieren, zu betreiben und zu bewerten, für die aufstrebenden Generationen intelligenter Vordenker sehr attraktiv sein. Wir freuen uns darauf, von Investoren und von Start-ups aus der ganzen Welt zu hören", so Guerpillon.

Informationen zu The Dole Promise

Im Juni 2020 gab Dole das Projekt The Dole Promise mit seinen drei Säulen rund um Ernährung, Nachhaltigkeit und die Schaffung gemeinsamer Werte bekannt.

Besser für die Menschheit: Zugang zu nachhaltiger Ernährung für 1 Milliarde Menschen bis 2025, mit dem Ziel, dass bis 2025 in allen Dole-Produkten kein Industriezucker mehr enthalten ist.

Besser für den Planeten: null Obstverlust beim Dole-Verarbeitungsprozess vom Erzeuger bis auf die Märkte bis 2025, null Kunststoffverpackungen auf fossiler Basis bis 2025, null Netto-Kohlenstoffemissionen im Dole-Betrieb bis 2030.

Besser für alle Interessenvertreter: Dole wird sich weiterhin positiv auf alle Landwirte, Gemeinden und Menschen auswirken, die für Dole arbeiten – durch sein Engagement für Chancengleichheit, existenzsichernde Löhne und ein immer höheres Maß an Sicherheit, Ernährung und Wohlbefinden. Das Unternehmen ist auch bestrebt, die Menschenrechte innerhalb des Direktbetriebs und der Lieferketten durch den Aufbau einer Kultur der Transparenz und Verantwortlichkeit zu fördern. Außerdem strebt das Unternehmen strebt eine Wertsteigerung von 50 % bis 2025 an.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1323248/Barbara_019.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152677/dole_packaged_foods_logo.jpg

Related Links

http://www.dole.com



SOURCE Dole Packaged Foods, LLC