Dole nombra a Barbara Guerpillon directora de Dole Ventures

Pier Luigi Sigismondi, presidente de Dole Packaged Foods, LLC, manifiesta que el talento y la experiencia de la señora Guerpillon darán un impulso decisivo al objetivo de Dole de transformar su negocio en consonancia con "The Dole Promise". "Nos hemos fijado la meta de cinco años para cumplir con nuestros ambiciosos objetivos. Algunos de ellos son el acceso de mil millones de personas a una nutrición sostenible, la eliminación del azúcar procesada de nuestros productos, la pérdida cero de frutas de nuestras granjas, cero emisiones de carbono y cero envases de origen fósil".

"Cada uno de estos objetivos es descomunal, pero tenemos la convicción de que todos ellos son factibles, siempre que mantengamos nuestros ojos, oídos y puertas abiertos a la gente que aporta ideas inteligentes y a las innovaciones que nos permiten progresar rápidamente. Barbara posee un verdadero talento para que las grandes ideas y los emprendedores transiten por un disciplinado canal de innovación, y estamos muy entusiasmados por integrarla a nuestro equipo al mando de Ventures.

Christian Wiegele, presidente de Dole Asia Fresh, declaró: "Se trata de un importante nombramiento para nuestros negocios de productos frescos y envasados, y refleja nuestro anhelo de asociarnos con los innovadores y de abrirnos a las oportunidades para una enorme evolución, a la vez que hallamos formas significativas de hacer que nuestro negocio siga siendo una influencia positiva. Uno de los campos que me entusiasma personalmente es la agrotecnología, que, a mi entender, contribuye significativamente a "The Dole Promise" que hicimos a principios de este año".

"Desde su puesto, Barbara trabajará también en estrecha colaboración con Johann Albano, quien recientemente fue ascendido a jefe de Innovación de nuestro negocio Asia Fresh".

La señora Guerpillon aporta a Dole una sólida trayectoria forjada en Unilever Foundry, donde logró conectar la innovación corporativa, el espíritu empresarial y la tecnología para acelerar la innovación y guiar con eficacia las nuevas tecnologías y las innovaciones de productos. Durante su permanencia en esa empresa, desarrolló 120 proyectos con empresas de reciente creación, lo que se tradujo en 25 proyectos piloto, que incluyeron nueve innovaciones de productos, tres innovaciones minoristas y cuatro proyectos piloto directo al consumidor.

La señora Guerpillon destaca la señal inequívoca que transmite Dole: su apertura a la innovación, con su fondo de inversión planificado Sunshine for All, un claro ejemplo de la disposición de Dole para trabajar con los innovadores, las empresas de reciente creación y los socios progresistas a fin de ayudar a cumplir con "The Dole Promise".

"Nuestro mensaje es sencillo. Creemos en el poder de las alianzas y hemos adoptado seriamente el compromiso de trabajar con las empresas de reciente creación para cumplir con nuestra Promesa. Sé que los objetivos son ambiciosos, pero todavía no he conocido a algún líder que carezca de ambición. Tenemos décadas de experiencia en la producción de alimentos, la ciencia de la nutrición, el envasado, la logística de la cadena de suministro y los bienes de consumo de alta rotación, por lo que considero que nuestra capacidad de financiar, dirigir y evaluar proyectos piloto será muy atractiva para las nuevas generaciones de pensadores inteligentes. Queremos establecer contacto con inversores y empresas de reciente creación de todo el mundo", manifestó la señora Guerpillon.

Acerca de "The Dole Promise"

En junio de 2020, Dole anunció "The Dole Promise", con sus tres pilares basados en la nutrición, la sostenibilidad y la creación de valor compartido.

Beneficios para las personas: Acceso a una nutrición sostenible para mil millones de personas para el año 2025, con la meta de cero azúcar procesado en todos los productos de Dole para 2025.

Beneficios para el planeta: pérdida cero de frutas de las granjas de Dole a los mercados para 2025, cero envases de plástico de origen fósil para 2025, cero emisiones netas de carbono en las operaciones de Dole para 2030

Beneficios para todas las partes interesadas: Dole seguirá teniendo una influencia positiva en todos los agricultores, comunidades y gente que trabaje para la empresa, a través de su compromiso con la igualdad de oportunidades, los sueldos dignos y un nivel cada vez mayor de seguridad, nutrición y bienestar. La empresa también busca promover los derechos humanos dentro de las operaciones directas y las cadenas de suministro, desarrollando una cultura de transparencia y responsabilidad. Asimismo, la empresa se ha fijado la meta de incrementar en un 50 % el valor de su negocio para 2025.

