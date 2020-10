Foot Locker, Inc. choisit Adyen pour le traitement des paiements en ligne et en magasin à l'échelle internationale

AMSTERDAM, 7 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme de paiement mondiale de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été sélectionnée par Foot Locker Inc., le détaillant spécialisé en sport basé à New York, pour traiter les paiements dans divers marchés et canaux de vente à l'échelle mondiale. Foot Locker et Adyen travaillent ensemble depuis 2018.

« La plateforme unique d'Adyen et sa portée mondiale permettent à Foot Locker d'offrir une expérience de paiement exemplaire adaptée aux besoins de nos clients dans divers marchés d'Amérique du Nord, d'Europe et de l'Asie-Pacifique, a déclaré John Wompey, vice-président, Connectivité client à Foot Locker. La capacité d'Adyen d'accélérer et de simplifier le processus de mise en œuvre a été essentielle à notre succès continu sur ces marchés. »

« Comme toujours, nous voulons donner à nos commerçants la possibilité d'offrir à leurs clients la meilleure expérience qui soit, et nous sommes ravis de continuer à renforcer notre relation avec Foot Locker et de l'aider réaliser cet objectif, a déclaré Kamran Zaki, chef d'exploitation chez Adyen. Foot Locker se trouve dans une position unique pour offrir les meilleures chaussures de sport et attirer un plus grand nombre de clients à l'échelle mondiale, et nous sommes fiers d'être son partenaire. »

Pour en savoir plus, visitez le site www.adyen.com .

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, fournissant une infrastructure moderne de bout en bout reliant directement Visa, Mastercard et les méthodes de paiement préférées des consommateurs du monde entier. Adyen propose des solutions de paiement faciles sur des canaux en ligne, mobiles et en magasin. Avec des bureaux partout dans le monde, Adyen sert des clients comme Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos et L'Oréal. La collaboration avec Foot Locker, Inc., décrite dans le présent communiqué, souligne la croissance continue d'Adyen auprès des commerçants actuels et nouveaux au fil des ans.

À propos de Foot Locker Inc.

Foot Locker, Inc. joue un rôle de premier plan pour ce qui est de favoriser la culture des baskets et de la jeunesse partout dans le monde grâce à une gamme de marques, dont Foot Locker, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction, Runners Point et Sidestep. Comptant 3 100 magasins de détail dans 27 pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, ainsi que des sites Web et des applications mobiles, l'entreprise a pour but d'inspirer et de promouvoir la culture des jeunes dans le monde entier, en nourrissant une passion commune pour l'expression de soi et la création d'expériences inégalées au cœur de la communauté mondiale des baskets. Foot Locker, Inc. a son siège social à New York. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.footlocker-inc.com .

