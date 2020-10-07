Foot Locker, Inc. выбирает платформу Adyen для обеспечения обработки платежей в торговых точках и интернет-магазинах на международном уровне

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Adyen

07 Oct, 2020, 12:17 IDT

АМСТЕРДАМ, 7 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Adyen (AMS: ADYEN), предоставляющая глобальную платежную платформу, пользующуюся предпочтением многих ведущих компаний мира, сегодня объявила о том, что она выбрана нью-йоркской компанией Foot Locker, Inc., владеющей сетью специализированных розничных магазинов спортивных товаров, в качестве поставщика услуг по обработке платежей в различных экономических регионах и каналах сбыта по всему миру. Компании Foot Locker и Adyen сотрудничают с 2018 года.

«Предоставляемая компанией Adyen единая платформа с широким географическим охватом позволяет компании Foot Locker обеспечивать безупречное качество обработки платежей с учетом потребностей наших клиентов в различных странах Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, ― сообщил вице-президент компании Foot Locker по работе с клиентами Джон Уомпи (John Wompey). ― Способность компании Adyen ускорить и упростить процесс реализации элементов данной системы имеет решающее значение для нашего дальнейшего успеха на этих рынках».

«Мы всегда стремимся предоставлять продавцам возможность обеспечивать высочайшее качество обслуживания своих клиентов и заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с компанией Foot Locker и рады ей в этом содействовать, ― заявил операционный директор компании Adyen Камран Заки (Kamran Zaki). ― Компания Foot Locker находится в уникальном положении, позволяющем ей поставлять лучшие модели спортивной одежды и внушать к себе симпатию большему числу покупателей по всему миру, и мы гордимся своим сотрудничеством с ней».

Более подробная информация представлена на сайте по адресу www.adyen.com.

О компании Adyen
Adyen  (AMS: ADYEN) — платежная платформа, пользующаяся предпочтением многих ведущих компаний мира и обеспечивающая современную универсальную инфраструктуру, непосредственно стыкующуюся с платежными системами Visa и Mastercard, а также с другими платежными ресурсами, популярными среди потребителей по всему миру. Adyen обеспечивает беспрепятственное прохождение платежей через Интернет, мобильные устройства и платежные терминалы в торговых точках. К числу клиентов компании Adyen, имеющей свои представительства по всему миру, относятся Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos и L'Oréal. Сотрудничество с компанией Foot Locker, Inc., описанное в этом обновленном обзоре поставщиков, подчеркивает непрерывное развитие взаимодействия компании Adyen с уже имеющимися и новыми продавцами в течение многих лет.

О компании Foot Locker Inc.
Компания Foot Locker, Inc. играет ведущую роль в процессе популяризации кроссовочной и молодежной культуры по всему миру посредством своих многочисленных брендов, включая Foot Locker, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction, Runners Point и Sidestep.  Цель этой компании, имеющей 3100 розничных магазинов в 27 странах Северной Америки, Европы, Азии, Австралии и Новой Зеландии, а также веб-сайты и мобильные приложения, заключается в стимулировании и поддержке молодежной культуры по всему миру за счет активизации общего стремления к самовыражению и создания уникальных ощущений у людей, составляющих основу мирового сообщества поклонников спортивного стиля.  Штаб-квартира компании Foot Locker, Inc. находится в Нью-Йорке.  Дополнительную информацию можно получить на сайте www.footlocker-inc.com.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg  

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http://www.adyen.com

SOURCE Adyen

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