Foot Locker si pro mezinárodní platby v obchodech a online platby zvolil platformu Adyen

AMSTERDAM, 7. října 2020 /PRNewswire/- Adyen (AMS: ADYEN), globální platební platforma, kterou využívá řada předních světových společností, dnes oznámila, že Foot Locker Inc., specializovaný prodejce sportovního oblečení sídlící v New Yorku, si ji vybral pro řešení plateb na různých trzích a prodejních kanálech po celém světě. Tyto dvě společnosti navázaly první spolupráci v roce 2018.

„Jednotná platforma společnosti Adyen s globálním dosahem umožňuje společnosti Foot Locker poskytovat přívětivý platební proces přizpůsobený potřebám našich zákazníků z rozličných trhů napříč Severní Amerikou, Evropou a Asijsko-pacifickým regionem," prohlásil John Wompey, viceprezident zákaznické konektivity ve společnosti Foot Locker. „Schopnost společnosti Adyen zrychlit a zjednodušit proces implementace byla zásadní pro náš další úspěch na těchto trzích."

„Našim obchodníkům se vždy snažíme dopřát schopnost poskytovat svým zákazníkům tu nejlepší zkušenost a jsme nadšeni z možnosti nadále rozvíjet vztahy se společností Foot Locker a pomáhat ji," sdělil Kamran Zaki, provozní ředitel Adyenu. „Foot Locker má jedinečnou příležitost přivést na trh to nejlepší z atletické obuvi a oslovit ještě více zákazníků ze všech koutů světa a jsme hrdí na naši spolupráci s touto společností."

O Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) je platební platforma využívaná řadou předních světových společností. Poskytuje moderní komplexní infrastrukturu přímo propojenou s platebními kartami Visa, Mastercard a dalšími, zákazníky z celého světa, preferovanými platebními způsoby. Adyen poskytuje bezproblémové platby napříč online, mobilními a obchodními kanály. Adyen má kanceláře po celém světě a spolupracuje se společnostmi jako jsou Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos a L'Oréal. Spolupráce se společností Foot Locker, Inc., jak je pospána v této obchodní aktualizaci, podtrhuje kontinuální šíření platformy mezi stálými i novými obchodníky v průběhu let.

O Foot Locker Inc.

Společnost Foot Locker Inc. oslavuje teniskovou kulturu a kulturu mládeže po celém světě prostřednictvím svého obsáhlého portfolia značek, které zahrnuje Foot Locekr, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction, Runners Point a Sidestep. Tento řetězec 3100 maloobchodních prodejen ve 27 zemích Severní Ameriky, Evropy, Asie, Austrálie a Nového Zélandu s webovými stránkami a mobilními aplikacemi dostupnými v těchto zemích, si klade za cíl inspirovat a posilovat kultury mládeže po celém světě podporováním sdílené vášně pro sebevyjádření a vytvářením bezkonkurenční světové teniskové komunity. Foot Locker Inc. sídlí v New Yorku. Další informace najdete na www.footlocker-inc.com.

