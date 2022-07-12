GameChange Solar получила заказы на поставку систем Genius Tracker™ для Колумбии
12 Jul, 2022, 15:24 IDT
НОРУОЛК (шт. Коннектикут), 12 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сегодня объявила о получении заказов на поставку систем Genius Tracker™ мощностью 200 МВт для реализации проектов в Колумбии. Поставка систем началась в этом месяце.
«Мы рады, что нас выбрали для этих трех важных проектов в Колумбии, — заявил директор по развитию международного бизнеса компании GameChange Solar Мерседес Перейра Буэ (Mercedes Pereira Boue). — Мы ожидаем продолжения внушительного роста на ведущих мировых рынках, включая колумбийский рынок, в качестве одного из мировых лидеров по качеству в сегменте одноосных трекеров. Мы усердно работаем, чтобы предоставлять нашим клиентам превосходную поддержку и обучение на местах с тем, чтобы они могли эффективно устанавливать и использовать нашу надежную и оптимизированную систему Genius Tracker™».
Контактную информацию и запросы СМИ можно направлять Дерику Ботхе (Derick Botha) по телефону: +1 (302) 528-2125 или по электронной почте: [email protected].
Сопутствующие ссылки
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SOURCE GameChange Solar
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