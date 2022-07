Global Times: Sin-ťiang už nie je odľahlým kútom, ale hlavnou oblasťou, centrom iniciatívy „Jedno pásmo, jedna cesta" (BRI): Si Ťin-pching

PEKING, 21. júla, 2022 /PRNewswire/ -- Osem rokov po svojej návšteve čínskeho regiónu Sin-ťiang v roku 2014 uskutočnil čínsky prezident Si Ťin-pching druhú cestu do severozápadného regiónu a zdôraznil úsilie o úplné a verné vykonávanie politiky Komunistickej strany Číny pre správu Sin-ťiangu v novej ére, pričom vyzdvihol sociálnu stabilitu a trvalú bezpečnosť ako hlavný cieľ a významnú úlohu regiónu pri budovaní iniciatívy „Jedno pásmo, jedna cesta".



Analytici uviedli, že návšteva Si Ťin-pchinga v Sin-ťiangu signalizuje, že po dosiahnutí zásadných zmien od narušenia k stabilite vstupuje región Sin-ťiang do novej fázy budovania mostu čínskeho otvárania sa smerom na západ.



Počas pobytu v regióne Sin-ťiang od utorka do piatka navštívil prezident Si Ťin-pching mnohé miesta v Urumči. Navštívil tiež mestá Š'-che-c' a Turpan, kde si prezrel dediny a Výrobný a stavebný zbor v Sin-ťiangu a komunikoval s miestnymi obyvateľmi.



Počas návštevy prezident Si Ťin-pching tiež vyzval na rozvoj Sin-ťiangu ako regiónu, ktorý bude jednotný, harmonický, prosperujúci a kultúrne vyspelý, so zdravými ekosystémami a spokojným životom a prácou ľudí.



Si Ťin-pchingova návšteva regiónu Sin-ťiang je silným a významným signálom, že pri udržiavaní dlhotrvajúcej stability a dosahovaní hospodárskeho rozvoja vstupuje región Sin-ťiang do novej fázy hospodárskeho rozvoja a bol vybudovaný ako hlavné centrum pre budovanie čínskej iniciatívy „Jedno pásmo, jedna cesta" a most pre otváranie sa smerom na západ, uviedol pre Global Times Wang Yuting, docent Inštitútu čínskych pohraničných štúdií Čínskej akadémie spoločenských vied.

Sin-ťiang a celá západná oblasť Číny dosiahli stabilitu, čím položili základ pre ďalšie posilnenie západného regiónu Číny a prehĺbenie spolupráce s krajinami strednej a západnej Ázie, povedal Wang a poznamenal, že úloha Sin-ťiangu ako hlavného uzla hospodárskeho pásma Hodvábnej cesty má významnú strategickú hodnotu a význam.



V utorok Si Ťin-pching navštívil medzinárodný pozemný prístav Urumči. „Iniciatíva Jedno pásmo, jedna cesta priniesla od svojho začiatku plodné výsledky. Keďže spoločné budovanie BRI pokračuje, Sin-ťiang už nie je odľahlým kútom, ale hlavnou oblasťou a centrom. To, čo ste urobili, má historický význam," povedal Si Ťin-pching.

Wang tiež zdôraznil, že návšteva Si Ťin-pchinga v Sin-ťiangu tiež ukázala rozšírenú politiku Číny v oblasti správy Sin-ťiangu v novej ére, vrátane udržiavania stability v regióne prostredníctvom etnickej jednoty, starostlivosti o kultúry Sin-ťiangu, podpory prosperity miestnych obyvateľov a rozvoja Sin-ťiangu z dlhodobého hľadiska.

Čínske výrobky sa môžu vyvážať do USA a na Západ z pobrežných oblastí a tiež do iných regiónov cez pozemný uzol Sin-ťiang, čo môže nielen uspokojiť čoraz väčší dopyt zo susedných krajín, ale tiež pomôcť urýchliť otváranie regiónu a nájsť nové spôsoby exportu, povedal Wang.

