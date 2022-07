Global Times: prezydent Xi: Xinjiang nie jest już odległym zakątkiem, ale centralnym punktem BRI

PEKIN, 20 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- Osiem lat po wizycie w chińskim regionie Xinjiang w 2014 r., prezydent Chin, Xi Jinping, odbył drugą podróż na północny-zachód i podkreślił wysiłki na rzecz pełnego i wiernego wdrożenia polityki Komunistycznej Partii Chin w zakresie zarządzania regionem Xinjiang w nowej erze, podkreślając stabilność społeczną i trwałe bezpieczeństwo jako cel nadrzędny, a także znaczącą rolę regionu w budowaniu Inicjatywy Pasa i Szlaku.

Analitycy stwierdzili, że wizyta prezydenta Xi w Xinjiang sygnalizuje, że po dokonaniu fundamentalnych przekształceń z obszaru problemowego ku stabilności region ten wkracza w nową fazę budowania przyczółka chińskiego otwarcia na zachód.

Podczas pobytu w regionie Xinjiang od wtorku do piątku prezydent Xi odwiedził wiele miejsc w Urumqi. Udał się również do Shihezi i Turpanu, gdzie dokonał wizytacji wiosek i Korpusu Produkcyjno-Budowlanego Xinjiang oraz przeprowadził rozmowy z lokalnymi mieszkańcami.

Podczas podróży prezydent Xi wezwał również do przekształcenia Xinjiangu w obszar zjednoczony, harmonijny, zamożny i zaawansowany kulturowo, ze zdrowymi ekosystemami i ludźmi prowadzącymi szczęśliwe życie i pracę.

Wizyta prezydenta Xi w regionie Xinjiang jest wyraźnym i znaczącym wskazaniem, że przy zachowaniu długotrwałej stabilności i osiągnięciu rozwoju gospodarczego obszar ten wkracza w nową fazę rozwoju gospodarczego i stanowi główny ośrodek budowy chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku oraz pomost do otwarcia na zachód, poinformował Global Times Wang Yuting, profesor nadzwyczajny Instytutu Chińskich Studiów nad Pograniczem przy Chińskiej Akademii Nauk Społecznych.

Xinjiang oraz cały zachodni region Chin osiągnęły stabilność, co stanowi podstawę do dalszego rozwoju Chin w regionie zachodnim i pogłębienia współpracy z krajami Azji Środkowej i Zachodniej, powiedział Wang, zauważając, że rola Xinjiangu jako głównego węzła Pasa Ekonomicznego Jedwabnego Szlaku ma ogromną wartość strategiczną i istotne znaczenie.

We wtorek, prezydent Xi odwiedził Międzynarodowy Port Lądowy w Urumqi. „Inicjatywa Pasa i Szlaku przyniosła owocne rezultaty od momentu jej uruchomienia. W miarę jak postępuje wspólna budowa BRI, Xinjiang nie jest już odległym zakątkiem, ale obszarem centralnym i węzłem. To, co robicie, ma historyczne znaczenie" – powiedział Xi.

Wang zaznaczył również, że wizyta prezydenta Xi w Xinjiangu jest także dowodem na wzbogaconą politykę Chin w zakresie zarządzania tym obszarem w nowej erze, obejmującą utrzymanie stabilności w regionie poprzez jedność etniczną, pielęgnowanie jego kultur, wspieranie dobrobytu lokalnych mieszkańców oraz długofalowy rozwój.

Chińskie produkty mogą być eksportowane do USA i na Zachód z obszarów przybrzeżnych, a także do pozostałych regionów poprzez lądowy węzeł komunikacyjny Xinjiang, co może nie tylko zaspokoić stale rosnący popyt ze strony sąsiednich krajów, ale także pomóc w przyspieszeniu otwarcia regionu w celu znalezienia dodatkowych możliwości, powiedział Wang.

