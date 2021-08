Good Company, Strauss Israel, Agoro Carbon Alliance, Smart Agro Fund et ERB sont en mission pour trouver des startups AgriTech

Vous cherchez à vous associer, à investir et à piloter des solutions pour améliorer la productivité et stimuler l'agriculture durable

TEL AVIV, Israël, 23 août 2021 /PRNewswire/ -- Good Company, Agoro Carbon Alliance , Strauss Israël, Smart Agro Fund, aux côtés de LeumiTech, Meitar, ERB et AWS ont lancé aujourd'hui leur mission AgTech. Ils recherchent activement des startups qui repensent la manière dont les aliments et autres produits agricoles sont cultivés, récoltés, emballés, stockés, transportés, transformés et vendus. Les startups peuvent se concentrer sur tous les secteurs du « système d'exploitation » de l'alimentation - pour être plus efficaces, durables et résilientes pour protéger les ressources de la terre, les droits de l'homme et le bien-être des animaux et aider à résoudre le problème de la faim dans le monde.

Un certain nombre de startups auront l'opportunité de présenter leur projet devant un panel d'experts des sociétés participantes, des investisseurs et des startups plus importantes qui innovent déjà dans cet espace. Good Company offre une opportunité d'investissement jusqu'à 250 000 dollars, ainsi que du Smart Agro Fund, en attendant l'approbation du comité d'investissement. En outre, des opportunités possibles de piloter avec Strauss et Agoro Carbon Alliance et obtenir un soutien sur la mise sur le marché et la commercialisation et l'accès à de nouveaux réseaux ainsi que des consultations avec la haute direction de LeumiTech. Les entreprises les plus prometteuses recevront des conseils juridiques gratuits et des conseils commerciaux généraux de Meitar Law Offices.

L'événement de présentation final aura lieu au siège de Start-Up Nation Central à Tel Aviv et les juges comprendront : Ido Fishler, associé directeur, Good Company ; Michal Benishti, Strauss Israel ; Sam Aloni, Agoro Carbon Alliance ; Dganit Vered, Smart Agro Fund ; Nir Inbar, LeumiTech ; Yael Nardi, Meitar; Yael Gal, AWS ; Shubhang Shankar, Syngenta Ventures ; Omer Davidi, BeeHero ; Kimberly Drory Lev-ERB et Gilad Pinhas, ERB.

Les candidats à la mission AgTech devront soumettre un court formulaire de candidature partageant des détails sur ses fondateurs, son objectif et son produit. À la suite d'une série de réunions avec des startups sélectionnées, environ 5 entreprises auront l'opportunité de se présenter devant un jury d'experts dans le cadre de notre événement hybride final en direct. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2021.

À propos d'Agoro Carbon Alliance

Agoro crée une nouvelle solution au défi du carbone de notre planète qui est ancrée dans le sol. Nos partenaires se sont engagés dans l'ambition de décarboner l'agriculture à l'échelle mondiale en aidant à transformer les pratiques dans chaque exploitation, en générant des crédits carbone agricoles fiables et des cultures certifiées intelligentes face au climat.

À propos du Smart Agro Fund

Smart Agro Fund investit dans des startups en phase de croissance (ventes d'environ 1 million de dollars et plus) dans le domaine Agritech. Nous investissons dans des équipes extraordinaires qui, via des percées technologiques, résolvent les plus gros problèmes du secteur agricole. Smart Agro dispose d'un solide réseau d'investisseurs et de partenaires Agritech qui aident les entreprises à atteindre leurs objectifs.

À propos du groupe Strauss

Strauss est une entreprise internationale de produits alimentaires et de boissons qui s'efforce d'améliorer la vie des gens, dont le siège est en Israël, où nous sommes la plus grande entreprise alimentaire. Notre portefeuille comprend quatre activités : Strauss Coffee B.V., Strauss Israel, Strauss Water et PepsiCo – Strauss Fresh Dips & Spreads International, alignés sur deux tendances de consommation mondiales : Santé et Bien-être et Plaisir et Indulgence.

À propos de Good Company

Good Company est un fonds Studio qui investit dans le système d'exploitation du nouveau monde durable. Par le biais de leur fonds, ils investissent dans des sociétés israéliennes en démarrage qui tirent parti de la technologie pour résoudre les plus gros problèmes du monde. Good Company's Studio est LA maison pour les entrepreneurs qui veulent « faire le bien » en Israël en collaboration avec des entreprises multinationales qui réimaginent l'avenir de l'énergie, l'avenir de la mobilité, l'avenir du travail et de l'éducation, l'économie circulaire, l'agriculture de précision, et la santé numérique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1598963/AGORO_Wordmark_Color_Logo.jpg

SOURCE Agoro Carbon Alliance