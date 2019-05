Guardicore lève 60 millions USD et poursuit sa lancée en matière de sécurité du cloud et des centres de données

Le financement, qui est dirigé par le nouvel investisseur Qumra, alimente la croissance de la société et la perturbation continue des marchés des pare-feu et des centres de données

BOSTON et TEL-AVIV, Israël, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- Guardicore, un chef de file en matière de sécurité des centres de données et du cloud internes, a annoncé aujourd'hui avoir collecté 60 millions USD en troisième tour de financement, portant ainsi le total des fonds de la société à 110 millions USD. Cela fait plus que doubler le capital total levé à ce jour et constitue un soutien de la dynamique actuelle de Guardicore, alors que la société continue de perturber les marchés plus vastes des pare-feu et des centres de données.

« Toute entreprise a des actifs TI critiques qui doivent être sécurisés. Notre solution de segmentation distribuée, définie par logiciel, constitue le moyen le plus simple de sécuriser ces actifs, qu'ils résident dans le cloud ou sur site. L'époque d'enchaînement à d'anciens pare-feu est révolue », a déclaré Pavel Gurvich, PDG et cofondateur de Guardicore.

Le nouvel investisseur Qumra Capital a dirigé le tour de table et a été rejoint par d'autres nouveaux investisseurs, DTCP, Partech, et ClalTech, le véhicule d'investissements technologiques israéliens d'Access Industries. Les investisseurs existants Battery Ventures, 83North, TPG Growth et Greenfield Partners ont également participé au tour. Guardicore utilisera ces fonds pour stimuler la croissance continue et accélérer les investissements dans les ventes, le marketing et le service à la clientèle, tout en cherchant à étendre la fourniture de sa plateforme de sécurité Centra de Guardicore aux entreprises cherchant à protéger les environnements dynamiques de centres de données et d'infrastructure cloud. Ram Metser, président exécutif de Segterra, Inc., une société innovante d'analytique de la santé numérique et ancien PDG de Guardium, Inc., une société majeure de sécurité de base de données acquise par IBM, a également rejoint le conseil d'administration de Guardicore.

Gurvich a poursuivi : « Depuis notre dernier tour de financement, nous avons réussi à articuler notre vision et à démontrer que le marché est mûr pour des bouleversements. Avec une croissance constante de nos revenus au cours des trois dernières années et des déploiements à grande échelle chez de nombreux clients du palmarès Fortune 500, nous avons prouvé que notre produit était plus intuitif, plus flexible et qu'il rendait la sécurité plus facile à appliquer que la technologie de pare-feu traditionnelle actuellement utilisée pour protéger les infrastructures internes et du cloud. Nous déplaçons les nouveaux opérateurs comme les anciens tout en aidant nos clients entreprises à sécuriser rapidement leurs applications et données stratégiques, à réduire les coûts et le fardeau de la conformité et de la sécurisation de l'adoption du cloud. »

« Deutsche Bank s'est engagée à respecter les normes de sécurité les plus strictes et notre priorité est de mettre en œuvre une segmentation stricte du réseau dans nos environnements sur site et dans le cloud. Guardicore nous offre un moyen efficace de protéger nos actifs critiques grâce à la segmentation », a déclaré Alan Meirzon, Directeur, Bureau du chef de la sécurité de l'information de la Deutsche Bank, client de Guardicore.

« Guardicore modifie la façon dont les entreprises abordent la sécurité des centres de données avec des capacités de segmentation modernes qui surmontent les inefficacités inhérentes aux techniques traditionnelles et ils renforcent la sécurité des environnements d'entreprise », a déclaré Boaz Dinte, partenaire fondateur de Qumra Capital qui investit dans des sociétés en stade avancé exceptionnelles. « Guardicore perturbe le marché et est bien placé pour tirer parti des opportunités plus larges que cela représente. Nous n'avons pas pu nous empêcher d'investir en tant que chef de file de ce tour de table, car nous sommes convaincus que Guardicore jouera un rôle essentiel dans l'avenir de la sécurité des entreprises en aidant les organisations à mieux protéger les systèmes et les données vitaux à mesure que notre société de l'information numérique évolue. »

« Guardicore est dirigée par une équipe exceptionnellement forte et dotée d'un savoir-faire technologique approfondi. Elle affiche une croissance et un élan constants depuis sa création. Avec l'adoption généralisée des infrastructures distribuées et hybrides, nous avons besoin d'un nouveau paradigme pour la sécurité des entreprises en dehors des périmètres classiques », a déclaré Irit Kahan, directeur général de DTCP, une plateforme mondiale d'investissement avec 1,7 milliard USD d'actifs sous gestion de Deutsche Telekom et d'autres investisseurs institutionnels. « Le positionnement unique de la société sur le marché et sa liste de clients attrayants aux États-Unis et en Europe, y compris certains des plus grands noms du palmarès Fortune 500, ont validé la valeur et l'ampleur de l'approche et des solides capacités de Guardicore. »

Guardicore protège les centres de données de grandes et moyennes entreprises d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et de la région EMA dans les secteurs de la finance, des soins de santé et de la vente au détail, y compris des marques mondiales de premier ordre.

À propos de GuardiCore

Guardicore est une société de sécurité des centres de données et du cloud qui protège les ressources essentielles de votre entreprise à l'aide de contrôles de micro-segmentation flexibles, rapidement déployés et faciles à comprendre. Nos solutions offrent un moyen plus simple et plus rapide de garantir une sécurité persistante et cohérente, quelle que soit l'application, dans n'importe quel environnement TI. Pour obtenir des informations supplémentaires, visiter : www.guardicore.com.

