Halodine® Antiseptika für Mund und Nase zeigen schnelle antivirale Aktivität gegen SARS-CoV-2 (COVID-19)

FORT LAUDERDALE, Florida, 14. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Veloce BioPharma LLC berichtet heute, dass sein Antiseptikum Halodine® schnelle antivirale Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 gezeigt hat, den Virus, der COVID-19 verursacht. Halodine® ist ein gesetzlich geschütztes Povidon-Iod-Antiseptikum, das gemeinsam mit führenden Ärzten für die wiederholte Verabreichung in Mund und Nase entwickelt wurde. In Experimenten, die mit dem Institute for Antiviral Research der Utah State University durchgeführt wurden, einem BSL3+ Labor, erreichten die geschützten Halodine® Antiseptikums-Präparate für Mund und Nase eine schnelle Deaktivierung von SARS-CoV-2. Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 wurde auch bei Verdünnungen bis zu 1/20 der kommerziell verfügbaren Lösungen bewiesen.