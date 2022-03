HARD ROCK CAFE UVÁDÍ NA TRH SVŮJ NEJNOVĚJŠÍ BURGER INSPIROVANÝ AMBASADOREM ZNAČKY LIONELEM MESSIM

Messi Burger obsahuje deset výborných přísad, které zásadním způsobem vylepšují klasiku Hard Rock's Legendary Steak Burger. Když se fanoušci Hard Rock Cafe a Messiho do tohoto burgeru zakousnou, ochutnají šťavnatou dvojitou vrstvu těch nejkvalitnějších dokonale ochucených a propečených placiček z mletého hovězího. Vaše chuťové buňky si pochutnají na úžasné kombinaci příloh: sýru provolone, plátcích choriza, karamelizované červené cibuli a pikantní uzené omáčce, kterou najdete jen v Hard Rock Cafe, to vše uvnitř opečené briošky s drceným římským salátem a rajčaty dozrávajícími na keříku. Pokud si chcete ještě vylepšit skóre, můžete za malý příplatek vyzkoušet burger se sázeným vejcem.

„Je nám ctí, že můžeme partnerství se světoznámou fotbalovou hvězdou Lionelem Messim i kampaň LIVE GREATNESS pomocí jeho verze legendárního steakového burgeru Hard Rock Cafe ještě prohloubit," říká Jon Lucas, provozní ředitel společnosti Hard Rock International. „Máme velkou radost, že můžeme fanoušky Hard Rock Cafe a Messiho pozvat na naše hřiště, aby ochutnali burger inspirovaný Messiho oblíbenými jídly a užili si jedinečný a nezapomenutelný zážitek."

Hard Rock Cafe je mezinárodně uznávaný řetězec restaurací světové úrovně s provozovnami po celém světě, který každoročně navštíví miliony hostů. První Hard Rock Cafe bylo otevřeno v roce 1971 v Londýně. Odtud se značka rozšířila do velkých měst, například do New Yorku, Los Angeles, Chicaga, Miami, Paříže, Sydney a dalších. Hard Rock Cafe nabízí jedinečný kulinářský zážitek a jeho prioritou je používat výhradně kvalitní čerstvé suroviny. Abychom uspokojili mlsné jazýčky zákazníků neustále toužící po nových chutích, pravidelně naši nabídku rozšiřujeme o časově omezené speciály, například o burgery, inovativní koktejly a spoustu dalšího.

Další informace o Hard Rock Cafe najdete na adrese https://www.hardrockcafe.com. Další informace o společnosti Hard Rock International najdete na adrese https://www.hardrock.com.

O kampani LIVE GREATNESS

V roce 2021 zahájil Messi spolupráci s Hard Rock Café v rámci kampaně LIVE GREATNESS zaměřené na fanoušky, kteří jsou pro Hard Rock Cafe tím nejcennějším už od otevření první restaurace v Londýně v roce 1971. Cílem kampaně je fanoušky inspirovat a vyzvat je, aby společně projevili svou lásku k této ikonické značce v oblasti zábavy a pohostinství.

Díky této spolupráci se Hard Rock Cafe vrací ke kořenům, protože světoznámá trička této značky se poprvé objevila v 70. letech minulého století, kdy tehdejší Hard Rock Cafe London sponzorovalo místní fotbalový tým. Hard Rock Cafe a Messi společně představili novou kolekci zboží, která obsahuje Messiho kultovní symboly, například číslo 10, lva nebo jeho logo.

Podrobnosti o kampani LIVE GREATNESS najdete zde, další informace o partnerství značky Hard Rock a Messiho zase zde. Veškeré zboží, které nabízíme v rámci spolupráce značky Hard Rock a Lionela Messiho, je k dostání v obchodech i online.

O značce Hard Rock®:

Hard Rock International (HRI) je jednou z předních světových společností v oboru pohostinství provozující zařízení v 68 zemích světa na 253 místech. Vlastní či spravuje například hotely, kasina, obchody Rock Shop®, koncertní prostory nebo kavárny. Společnost HRI také v roce 2020 spustila společný podnik s názvem Hard Rock Digital, což je online sázková kancelář, maloobchodní sázková kancelář a internetová herní platforma. Na začátku byla kytara Erica Claptona, dnes se Hard Rock může pochlubit největší a nejcennější sbírkou autentických hudebních rekvizit na světě. Čítá více než 86.000 kusů a je vystavena v provozovnách restaurace po celém světě. V roce 2021 byla společnost Hard Rock oceněna časopisem Forbes jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů z hlediska rozmanitosti, nejlepší zaměstnavatel pro ženy a nejlepší zaměstnavatel v oblasti cestování a volného času, herního a zábavního průmyslu. Deloitte Private a The Wall Street Journal značku Hard Rock také vyhodnotily jako nejlépe řízenou společnost a ve výzkumu spokojenosti hotelových hostů v Severní Americe společnosti J.D. Power North se v roce 2021 už potřetí umístila na prvním místě. Značku HRI vlastní její mateřská společnost The Seminole Tribe of Florida. Další informace o společnosti Hard Rock International najdete na adrese www.hardrock.com nebo shop.hardrock.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1757040/Hard_Rock_Cafe_Launches_Messi_Burger.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1757039/Hard_Rock_Cafe_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International