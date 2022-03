HARD ROCK CAFE UVÁDZA NA TRH SVOJ NAJNOVŠÍ BURGER INŠPIROVANÝ AMBASÁDOROM ZNAČKY, LIONELOM MESSIM

V rámci prebiehajúceho partnerstva spoločnosti Hard Rock International s Lionelom Messi je spoločnosť Hard Rock Cafe hrdá na to, že predstavuje menovaný burger inšpirovaný samotnou futbalovou legendou, ktorý vzdáva hold ideálnemu zloženiu burgera podľa Messiho.

Messi Burger obsahuje desať chuťových zložiek, ktoré sú variáciou chutí už legendárneho burgera v Hard Rock s názvom Steak Burger. Keď sa fanúšikovia reštaurácie Hard Rock a Messiho zahryznú do burgeru, vychutnajú si šťavnaté dvojité plátky najlepšieho mletého hovädzieho mäsa, koreneného a upečeného k dokonalosti. Chuťové poháriky sa naplnia víťaznou kombináciou zložiek: syr provolone, krájané chorizo, karamelizovaná červená cibuľa a korenistá, dymová omáčka Hard Rock sú podávané na opečenej mäkkej žemli so sekaným šalátom a paradajkou. Ak chcete ešte viac MESSI, skúste za malý príplatok burger s vysmážaným vajcom navrchu.

„Je cťou pozdvihnúť naše partnerstvo so svetovo uznávanou futbalovou hviezdou, Lionelom Messim, a kampaň LIVE GREATNESS na ďalšiu úroveň s jeho vlastnou variáciou legendárneho Steak burgera Hard Rock Cafe," povedal Jon Lucas, prevádzkový riaditeľ Hard Rock International. „Sme nadšení, že môžeme na našom turfe privítať fanúšikov Hard Rock a Messiho, aby si vyskúšali burger inšpirovaný najobľúbenejšími ingredienciami Messiho a získali jedinečný a nezabudnuteľný zážitok."

Hard Rock Cafe je medzinárodne uznávaná svetová značka pohostinnosti, ktorá prevádzkuje reštaurácie s miliónovou návštevnosťou po celom svete. Prvé Hard Rock Cafe bolo otvorené v Anglicku v Londýne v roku 1971. Odtiaľ sa značka rozšírila do hlavných miest, ako sú New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Paríž, Sydney a ďalších. Hard Rock Cafe ponúka jedinečný kulinársky zážitok so záväzkom podávať svieže, vysoko kvalitné ingrediencie. S cieľom uspokojiť neustále sa meniace chuťové bunky zákazníka spoločnosť Hard Rock neustále aktualizuje svoje menu časovo obmedzenými ponukami vrátane príloh k burgerom, novátorských koktailov a viac.

Ďalšie informácie o reštaurácii Hard Rock Cafe nájdete na stránke https://www.hardrockcafe.com. Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti Hard Rock International, navštívte stránku https://www.hardrock.com.

O kampani LIVE GREATNESS

V roku 2021 sa Messi pridal k Hard Rock v značkovej kampani LIVE GREATNESS, čo je iniciatíva zameraná na fanúšikov a ich princípy, ktoré viedli Hard Rock od otvorenia svojej prvej reštaurácie v Londýne v roku 1971 a ktorej cieľom je inšpirovať fanúšikov a zároveň ich vyzvať, aby sa zjednotili pod značkou pohostinnosti a užívali si zábavu.

Spolupráca vzdáva hold koreňom spoločnosti Hard Rock, keďže svetoznáme tričká sa objavili, keď pôvodná reštaurácia Hard Rock Cafe London sponzorovala miestny futbalový tím v 70-tych rokoch. Hard Rock a Messi sa spojili, aby odhalili novú kolekciu tovaru, ktorá obsahuje niektoré ikonické symboly Messiho, ako je číslo 10, leva a jeho vlastné logo.

Podrobnosti o LIVE GREATNESS nájdete tu a ďalšie aktíva okolo partnerstva spoločnosti Hard Rock s Messim tu. Všetok tovar zo spolupráce medzi Hard Rock a Lionelom Messim je k dispozícii v obchodoch a online.

O spoločnosti Hard Rock®:

Hard Rock International (HRI) je jednou z najviac celosvetovo uznávaných spoločností s prevádzkami v 68 krajinách s 253 lokalitami, ktoré zahŕňajú vlastnené/licencované alebo spravované hotely, kasína, Rock Shops®, miesta na podujatia live a reštaurácie. HRI tiež spustila v roku 2020 spoločný podnik s názvom Hard Rock Digital, športové knižky online, miestne športové knižky a platformu na hranie hazardných hier na internete. Spoločnosť Hard Rock vlastní najväčšiu a najcennejšiu zbierku autentických hudobných suvenírov s viac ako 86 000 položkami, počnúc gitarou Erica Claptona, ktoré sú vystavené v jej reštauráciách po celom svete. V roku 2021 bola spoločnosť Hard Rock ocenená ako jeden z najlepších zamestnávateľov časopisu Forbes za rozmanitosť, najlepší zamestnávateľ pre ženy a najlepší zamestnávateľ v odvetví cestovania a voľného času, hier a zábavy. Spoločnosť Hard Rock bola tiež označená za spoločnosť s najlepším riadením v USA spoločnosťou Deloitte Private a The Wall Street Journal a vo výskume spokojnosti hotelových hostí v severnej Amerike spoločnosti J.D. Power bola označená za najvýkonnejšiu značku hotela v roku 2021 už po tretí rok. Značku vlastní materská spoločnosť HRI, kmeň Seminolov z Floridy. Viac informácií o spoločnosti Hard Rock International nájdete na stránke www.hardrock.com alebo shop.hardrock.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1757040/Hard_Rock_Cafe_Launches_Messi_Burger.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1757039/Hard_Rock_Cafe_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International