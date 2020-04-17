Hengtong India бесплатно предоставила маски и антисептики для рук жителям индийского города Хед

Пандемия COVID-19 в буквальном смысле поставила весь мир на колени. Не только таким развивающимся странам, как Индия, но и передовым нациям сложно контролировать и адаптироваться к темпам распространения смертельной болезни. По состоянию на 17 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Индии достигло отметки в 12 000.

Hengtong стремится принимать эффективные меры поддержки местного сообщества. Индийский филиал компании прекрасно осведомлен о существующем дефиците базовых средств профилактики - защитных масок и антисептиков для рук, - особенно в сельских районах страны. Hengtong India бесплатно предоставила наборы средств индивидуальной защиты более чем 2 500 семьям сельских жителей в окрестностях города Хед, а также местным правоохранителям и сотрудникам служб безопасности. Основной целью данной инициативы являлось желание помочь наиболее незащищенным слоям населения справиться с пандемией.

Поскольку надлежащие меры персональной гигиены, включающие ношение защитных масок, регулярное тщательное мытье или дезинфекция рук, помогает предотвратить дальнейшее распространение смертельно опасного коронавируса, компания Hengtong воспользовалась возможностью внести собственный вклад в профилактику распространения COVID-19 в индийских городах Хед и Пуне.

Команда Hengtong India искренне надеется, что ее усилия позволят спасти множество бесценных жизней жителям Хеда.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1156714/Hengtong.jpg

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SOURCE Hengtong Group