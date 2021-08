Henley & Partners soumet la 100e demande pour le programme de citoyenneté par investissement du Monténégro

LONDRES, 17 août 2021 /PRNewswire/ -- Henley & Partners est ravi d'annoncer la soumission de 100 demandes pour le programme de citoyenneté par investissement du Monténégro . Parmi ceux-ci, 33 investisseurs internationaux et leurs familles ont déjà reçu leur citoyenneté et leur passeport, malgré les perturbations continues causées par la pandémie de coronavirus. Le cabinet mondial de premier ordre de planification de la résidence et de la citoyenneté est l'un des trois seuls agents de commercialisation désignés par le gouvernement pour le programme de citoyenneté par investissement, très recherché, qui doit être clôturé à la fin de cette année.

Rade Ljumović , directeur chez Henley & Partners au Monténégro, explique que le programme offre aux investisseurs fortunés une opportunité importante sur un marché régional dynamique, mais qu'il ne reste que quelques mois pour postuler. « L'une des raisons du succès du Monténégro est qu'il s'adresse à des investisseurs ayant des intérêts et des exigences très divers. Les investisseurs peuvent choisir entre des stations balnéaires glamour où ils peuvent investir dans de nouveaux hôtels créés par des promoteurs réputés, y compris des options de pointe telles que la marque SIRO de Kerzner International et InterContinental. Ils peuvent également opter pour les régions du nord du pays, où se trouvent des stations de ski et de montagne exclusives en phase avancée de construction, comme le Swissôtel. »

Le Monténégro figure actuellement sur la « liste de sécurité » de l'UE des pays où le taux d'infection par le virus Covid-19 est relativement faible. Son passeport occupe la 45e place du Henley Passport Index , et permet à ses détenteurs d'accéder sans visa ou avec un visa à l'arrivée à 124 destinations dans le monde, dont Hong Kong, la Russie, Singapour, la Turquie, les Émirats arabes unis et les pays de l'espace Schengen. En plus d'être membre de l'OTAN, le Monténégro est un candidat reconnu à une future adhésion à l'UE. Le négociateur en chef du gouvernement, Zorka Kordic, a récemment indiqué que l'adhésion du Monténégro était prévue pour 2024. Le mois dernier, le Centre d'information sur l'UE au Monténégro a publié les résultats d'une étude montrant que 73,8 % de la population est favorable à l'adhésion à l'UE et que 86,9 % voterait en faveur de l'adhésion à l'UE s'il y avait un référendum sur la question. L'ambassadrice de l'UE au Monténégro, Oana Cristina Popa, a récemment fait remarquer que la confiance des citoyens monténégrins est motivante pour l'UE et encourageante pour l'adhésion du Monténégro.

Les candidats au programme de citoyenneté par investissement du Monténégro sont tenus d'apporter une contribution économique définie au pays. En échange, et sous réserve d'un processus rigoureux d'examen et de diligence raisonnable comprenant des vérifications approfondies des antécédents par des sociétés spécialisées, les candidats et leurs familles se voient accorder la citoyenneté monténégrine. Le demandeur principal doit être âgé de plus de 18 ans, satisfaire aux exigences de la demande et verser une contribution de 100 000 euros au gouvernement du Monténégro, destinée à l'avancement des unités locales autonomes sous-développées. En outre, les candidats peuvent investir au moins 450 000 euros dans un projet de développement approuvé dans la capitale Podgorica ou dans la région côtière populaire du Monténégro. Ils peuvent également investir un minimum de 250 000 euros dans un projet de développement approuvé dans les régions du nord ou du centre du Monténégro (à l'exclusion de Podgorica). Des frais de traitement gouvernementaux supplémentaires et d'autres frais de demande s'appliquent.

Le PDG de Henley & Partners, Dr. Juerg Steffen , affirme que l'augmentation de l'activité commerciale et les nouvelles possibilités d'emploi créées par le programme profiteront à tous les Monténégrins. « La migration des investissements permet à des États souverains comme le Monténégro de puiser dans une nouvelle source de revenus durables sans devenir surendettés. Dans le contexte actuel de pandémie, comme à la suite de perturbations antérieures telles que la crise financière de 2008, les programmes de résidence et de citoyenneté créent une valeur importante tant pour les investisseurs que pour les États souverains qui ont besoin de sources de revenus alternatives. »

SOURCE Henley & Partners