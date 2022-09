Huawei Cloud Meeting erleichtert Shenzhou-14-Taikonauten- Gespräch mit afrikanischen Jugendlichen

SHENZHEN, China, 08. September 2022 /PRNewswire/ -- Drei chinesische Shenzhou-14-Astronauten (Taikonauten), die sich derzeit im Weltraum befinden, nahmen am 06. September per Videolink an einem Dialog mit Studenten aus mehreren afrikanischen Ländern teil. Hinter dem Erfolg dieser weltweit live übertragenen Veranstaltung stand die unerschütterliche Unterstützung durch das Huawei Cloud Meeting, das eine reibungslose Videoverbindung zwischen allen Teilnehmern sicherstellte.

In diesem Jahr jährt sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und der Afrikanischen Union zum 20. Mal. Die Aktivität, die von der Mission of China bei der Afrikanischen Union, der China Manned Space Agency (CMS) und der Kommission der Afrikanischen Union (AUC) gemeinsam veranstaltet wurde, war eine der Aktivitäten, die organisiert wurden, um diesen Anlass zu feiern. Es war das erste Mal, dass die Taikonauten einen direkten Dialog mit afrikanischen Jugendlichen hatten.

Jugendliche aus Algerien, Ägypten, Äthiopien, Namibia, Nigeria, Senegal, Somalia und Südafrika hatten die Möglichkeit, den drei Taikonauten Fragen zu stellen. Die Taikonauten Chen Dong, Liu Yang und Cai Xuzhe sind derzeit auf einer Mission in der Tiangong-Raumstation. Das Trio beantwortete Fragen zum Leben im Weltraum, zu wissenschaftlichen Experimenten und zu dem Wachstum, das sie erlebt haben.

Das globale Netzwerk SparkRTC sorgte für stabile Echtzeit-HD-Videoverbindungen sowohl für die Teilnehmer vor Ort als auch für Online-Meetings in China und den genannten afrikanischen Ländern. Simultandolmetschen zwischen Chinesisch, Englisch und Französisch ermöglichte es jedem, seine Ideen leicht auszudrücken und sich besser zu verstehen. Verschiedene Meeting-Kontrollfunktionen sorgten dafür, dass die Veranstaltung geordnet verlief. Das professionelle End-to-End-Assurance- und globale Service-Team von Huawei Cloud hat die Videoverbindungen geglättet.

Huawei Cloud Meeting sorgt für stabilen Zugriff aus über 170 Ländern und Regionen. Es hat sich auf über 500 internationalen Konferenzen bewährt und das Vertrauen von mehr als 1,5 Millionen Kunden im privaten und öffentlichen Sektor gewonnen. Die professionelle Cloud-Meeting-Lösung hilft Unternehmen dabei, digital zu werden und die Effizienz zu verbessern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1893524/20220907_193008_WeLinkPC__ID_6a6b83e3ad7c.jpg

