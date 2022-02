Huawei mettra en avant le réseau cible Green Power au MWC 2022

Le réseau cible Green Power de Huawei présente de faibles émissions de carbone tout au long du cycle de vie, de la construction à l'exploitation en passant par les opérations et la maintenance.

1. Construction de réseaux à faible émission de carbone

Huawei propose de simplifier la construction de sites, de remplacer les salles d'équipement par des armoires et des armoires par des poteaux. Cette solution réduit le coût du génie civil, les émissions de carbone pendant la construction et la reconstruction, ainsi que la consommation d'énergie des climatiseurs pour la dissipation de la chaleur.

2. Fonctionnement à faible émission de carbone

Le réseau cible Green Power de Huawei peut remodeler l'énergie de la production, de la conversion, du stockage à la consommation, apportant des réseaux à faible émission de carbone.

Huawei utilise des énergies vertes et renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne pour les sites et les salles d'équipement, réduisant ainsi les émissions de carbone de la source d'énergie. La solution développée conjointement par Huawei, China Mobile, Hangzhou et le China Mobile Group Design Institute est un cas d'école. L'alimentation, les appareils et les batteries distribués à l'origine dans six armoires sont rassemblés en une seule, ce qui permet d'économiser 80 % de la surface de plancher du système PV intelligent de Huawei. On estime que le coût de l'électricité sera réduit d'environ 58 % et que les émissions de carbone seront réduites de 8 tonnes après la reconstruction du site.

Pour s'attaquer à l'efficacité de faible consommation d'énergie des sites lors de la conversion de puissance, Huawei utilise des modules efficaces et un système unique pour remplacer les modules inefficaces traditionnels et les systèmes d'alimentation multiples, augmente la tension d'alimentation pour réduire les pertes de transmission et réduit les émissions de carbone lors de la conversion de puissance.

Alors que l'industrie passe des batteries au plomb-acide aux batteries au lithium, Huawei a évolué vers une nouvelle ère de la batterie au lithium intelligente basée sur le cloud. Ce type de batterie peut fournir une alimentation de secours et allouer l'alimentation de secours avec précision grâce à la collaboration avec les sources d'alimentation et les charges, en mettant à niveau l'unité d'alimentation de secours traditionnelle vers un système de stockage d'énergie intelligent (ESS).

La gestion de la consommation d'énergie préoccupe constamment l'industrie. La gestion intelligente innovante de la consommation d'énergie de Huawei améliore l'efficacité de la gestion grâce à un comptage précis, au découpage de l'énergie, à la définition du logiciel et à l'audit de la consommation d'énergie. La consommation d'énergie de chaque charge sur un site peut être calculée séparément, la consommation d'énergie de chaque itinéraire peut être mesurée minutieusement par locataire, bande de fréquences et secteur, améliorant ainsi l'efficacité énergétique avec précision.

3. Une exploitation et une maintenance à faible émission de carbone

L'exploitation et la maintenance traditionnelles du site sont inefficaces et nécessitent une main-d'œuvre pour l'inspection de la maintenance préventive, la localisation des défauts, le remplacement des pièces de rechange, la production d'énergie d'urgence, le réglage du refroidissement et la vérification des frais d'électricité. En se basant sur la numérisation du site et les technologies d'IA et d'IoT, Huawei met en œuvre une alimentation intelligente et l'exploitation et la maintenance de toutes les liaisons à distance. En outre, les batteries au lithium portables peuvent remplacer les groupes électrogènes pour une sauvegarde d'urgence, ce qui permet d'obtenir une faible empreinte carbone.

Le réseau cible unique Green Power de Huawei

Comme son nom l'indique, le réseau cible Green Power de Huawei doit « commencer à travailler avec les objectifs en tête », en pensant toujours à la vue d'ensemble. D'une part, le réseau cible adopte une conception de haut niveau, des sites aux salles d'équipement, et du déploiement à l'exploitation en passant par les opérations et la maintenance, de manière unifiée et systématique. D'autre part, le réseau cible connecte tous les scénarios tout au long du cycle de vie, ce qui permet une collaboration efficace et jette les bases d'une intelligence de liaison complète.

L'intelligence est une autre caractéristique du réseau cible Green Power de Huawei.

La solution [email protected] de Huawei illustre l'optimisation de l'efficacité énergétique dans les centres de données. Un tiers de l'énergie consommée par un centre de données est utilisé pour des installations non informatiques telles que les climatiseurs, qui dévorent le plus d'énergie. La solution iCooling de Huawei collecte efficacement et avec précision les données relatives à l'efficacité énergétique du centre de données et utilise le réseau neuronal profond pour la modélisation, en adaptant précisément l'état de fonctionnement du centre de données pour optimiser l'efficacité à l'heure.

Le changement climatique causé par les émissions de carbone représente un défi difficile pour le développement durable de toute l'humanité, ce qui met également l'industrie des TIC sous pression. Cependant, le réseau cible Green Power de Huawei nous apporte de l'espoir. Les technologies innovantes sont la solution contre « l'épée de Damoclès » qui pèse sur l'industrie des TIC. Le développement de nouvelles infrastructures telles que la 5G et le big data, ainsi que les technologies vertes et à faible émission de carbone ne s'excluent pas mutuellement, mais constituent des concepts coexistants.

SOURCE Huawei