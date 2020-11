INSIGHTEC annonce que les ultrasons focalisés guidés par IRM pour traiter le tremblement essentiel ont reçu un financement du National Health Service (NHS) England (Service nationale de santé en Angleterre)

HAÏFA, Israël et MIAMI, 25 novembre 2020 /PRNewswire/ -- INSIGHTEC ®, une société mondiale de soins de santé axée sur la puissance thérapeutique de l'énergie acoustique, a annoncé aujourd'hui que le National Health Service (NHS) England a approuvé le financement d'ultrasons focalisés guidés par IRM pour le traitement des patients souffrant de tremblements essentiels réfractaires aux médicaments à partir d'avril 2021. NHS England est le système de santé public en Angleterre.

Le tremblement essentiel est une affection neurologique qui provoque des tremblements des mains, de la tête et de la voix, mais qui peut aussi faire trembler les jambes et le tronc. Le tremblement commence de manière légère et progresse avec le temps. Chez certains patients, il est suffisamment grave pour perturber les activités quotidiennes, comme les soins personnels, l'écriture, l'alimentation ou l'habillage. On estime que 41 millions de personnes dans le monde sont touchées par des tremblements essentiels.

« Pour les quelque 50 % de patients souffrant de tremblements essentiels qui ne sont pas soulagés de manière satisfaisante par les médicaments, le fait d'avoir une autre option de traitement accessible, sans incision et qui entraîne souvent un soulagement immédiat, constitue une avancée majeure », a commenté le professeur Dipankar Nandi, Dr, neurochirurgien consultant, Imperial College Healthcare NHS Trust, qui a traité des patients atteints de tremblements essentiels dans le cadre d'un essai clinique.

L'ultrason focalisé guidé par IRM utilise des ondes sonores de haute intensité, guidées par l'imagerie par résonance magnétique, pour cibler et traiter la zone du cerveau responsable du tremblement. Il s'agit d'un traitement sans incision qui est souvent effectué en ambulatoire. Le traitement par ultrasons focalisés est actuellement pratiqué dans près de 70 institutions médicales aux États-Unis, en Europe et en Asie.

« L'hôpital St. Mary's à Londres a été un partenaire de recherche dans le développement de cette technologie et est le premier centre au Royaume-Uni à proposer des ultrasons focalisés aux patients souffrant de tremblements essentiels réfractaires aux médicaments », a déclaré Maurice R. Ferré, Dr, PDG et président du conseil d'administration d'INSIGHTEC. « En Angleterre et dans le monde entier, le remboursement est essentiel pour aider les personnes vivant avec un tremblement invalidant à améliorer leur qualité de vie. »

À propos d'INSIGHTEC

INSIGHTEC est une entreprise mondiale de soins de santé qui crée la prochaine génération de soins aux patients en exploitant la puissance thérapeutique de l'énergie acoustique. La plate-forme Exablate® Neuro de la société concentre les ondes sonores, guidées par IRM, pour soulager les tremblements des patients atteints de tremblements essentiels et de la maladie de Parkinson à dominante de tremblements. Des recherches en vue de futures applications dans le domaine des neurosciences sont en cours en partenariat avec des institutions universitaires et médicales de premier plan. INSIGHTEC a un siège à Haïfa, en Israël et à Miami, et possède des bureaux à Dallas, Shanghai et Tokyo.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.insightec.com

Énoncés prospectifs

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant, entre autres, des projets, des attentes et des événements futurs. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par les mots suivants : « peut-être », « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « projeter », « potentiel », « promettre », « continuer », « en cours », ou la négation de ces termes. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ce qui est exprimé ou sous-entendu dans les déclarations. Tout énoncé prospectif est basé sur les informations dont dispose INSIGHTEC à la date de la déclaration. Tous les énoncés prospectifs qu'ils soient écrits ou oraux, attribuables à INSIGHTEC sont qualifiés par cet avertissement. INSIGHTEC ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif pour refléter tout changement de circonstances ou des attentes d'INSIGHTEC.

« Exablate » et « Exablate Neuro », ainsi que le logo « INSIGHTEC », qu'il soit seul ou en relation avec le mot « INSIGHTEC », sont protégés.

