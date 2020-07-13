Инструмент от NCCN измеряет "температуру" психического здоровья пациентов с онкологическим заболеваниями

News provided by

National Comprehensive Cancer Network

13 Jul, 2020, 08:05 IDT

NCCN Distress Thermometer способствует включению терапии стресса в стандартный протокол лечения раковых больных. Бесплатный инструмент переведен на 46 языков мира. 

ПЛИМУТ МИТИНГ (PLYMOUTH MEETING), Пенсильвания, 13 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - некоммерческий альянс ведущих центров лечения рака в США, - сегодня сообщил об успешном переводе своего инструмента NCCN Distress Thermometer на 46 языков мира. Этот бесплатный инструмент помогает медикам по всему миру выявлять и принимать меры, направленные на различные аспекты стресса, испытываемого пациентами с онкологическими заболеваниями.

NCCN Distress Thermometer - now available in 46 languages at NCCN.org/global.

По определению NCCN, "стресс" - это неприятные ощущения психического, физического, социального или духовного характера, влияющие на самочувствие, мышление и поступки человека. Стресс способен значительно усложнять процесс борьбы с раком, его симптомами и снижать эффективность лечения. Инструменты, подобные NCCN Distress Thermometer, приводят в нормальное русло и поощряют дискуссии по данному вопросу без всяческих предрассудков, зачастую заставляющих пациентов избегать обсуждения психологических или глубоко личных проблем.

"Разработчики NCCN Distress Thermometer признают, что процесс лечения рака - стресс для любого человека. Этот простой инструмент дает пациенту возможность с легкостью показывать своему лечащему врачу, насколько хорошо они справляются со стрессовой ситуацией, - объяснил главный исполнительный директор NCCN д.м.н. Роберт Карлсон (Robert W. Carlson). -  По нашим наблюдениям, оценка на уровне 4 баллов и выше указывает на необходимость дальнейшего анализа и возможного вмешательства. "Термометр" сопровождается перечнем проблем, с помощью которого медицинские специалисты могут определить, является ли стресс следствием чисто практических проблем, семейных трудностей, эмоционального напряжения, духовных/религиозных аспектов, физических расстройств или сочетания перечисленных факторов". 

NCCN Distress Thermometer был создан в 1997 году новатором в области психоонкологии д.м.н. Джимми Холланд (Jimmie C. Holland). Покойная д-р Холланд являлась учредителем Совета NCCN Guidelines® по вопросам управления стрессом и президентом-основателем Американского общества психосоциальной онкологии. Джимми Холланд стремилась сделать обсуждение дистресса рутинной частью консультативных визитов пациентов к онкологу. По ее глубочайшему убеждению, подобные дискуссии способны улучшить как психосоциальное, так и физическое самочувствие людей с онкологическими заболеваниями.

"Контроль эмоционального напряжения пациентов является столь же важным аспектом терапии, как и купирование болевых синдромов, - отметила д-р Сонали Джонсон (Sonali Johnson), глава отдела по вопросам знаний, правозащитной деятельности и политики  Международного союза по борьбе с раком, крупнейшей в мире организации подобного направления и учредителя Всемирного дня борьбы против рака, отмечаемого ежегодно 4 февраля. -  Пациенты с онкологическими заболеваниями особенно подвержены тревоге и депрессии, а также стрессу дома и на работе. Все эти факторы могут негативно повлиять на процесс выздоровления и существенно снизить качество жизни.  NCCN Distress Thermometer представляет собой крайне ценный инструмент как для пациентов, так и для медиков в вопросах смягчения психологического влияния болезни".

Перевод NCCN Distress Thermometer на различные языки мира является частью текущих усилий Международной команды NCCN по расширению доступа к руководствам и производным продуктам NCCN Guidelines для неносителей английского языка. Только в текущем году опубликованы свыше 100 новых переводов рекомендаций, включая клинические руководства и версии для пациентов. Организация NCCN также предоставляет Руководящие принципы NCCN для стратификации ресурсов NCCN Guidelines (NCCN Framework™) и  справочник NCCN Harmonized Guidelines™, содержащий оптимальные рекомендации и конструктивные алгоритмы адаптации различных схем лечения в условиях ограниченных ресурсов - например, в странах с низким и средним уровнем доходов населения. Узнайте больше на nccn.org/global , присоединяйтесь к онлайн-диалогу с помощью хэштэга #NCCNGlobal.

Версии NCCN Distress Thermometer в переводе представлены по ссылке  nccn.org/global/international_adaptations.aspx#distress. Новейшее обновление руководства по контролю стресса для пациентов NCCN Guidelines for Patients®: Distress доступно на nccn.org/patients.

Об организации National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®(Национальная комплексная онкологическая сеть))  - некоммерческий альянс ведущих центров лечения рака, специализирующихся на лечении пациентов, проведении исследований и подготовке специалистов. Деятельность NCCN направлена на повышение качества, эффективности и доступности протоколов лечения онкологических заболеваний на благо пациентов. Методические руководства NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) предоставляют прозрачные, научно обоснованные, согласованные с ведущими экспертами рекомендации по вопросам лечения и профилактики рака, а также оказания паллиативной помощи пациентам. Эти рекомендации считаются общепризнанным стандартом организации клинического лечения онкологических заболеваний и представляют собой наиболее подробное и регулярно обновляемое руководство по клинической практике из всех подобных документов вне зависимости от сферы медицинской специализации. Руководство NCCN Guidelines for Patients® предоставляет экспертную информацию о лечении рака для пациентов, их лечащих врачей и опекунов при поддержке NCCN Foundation®. NCCN также всячески способствует повышению квалификации специалистов, реализации глобальных инициатив,  разработке политики, проведению совместных исследований и публикации научных работ в области онкологии. Посетите NCCN.org и следите за новостями организации в Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg, Twitter @NCCN.

Контактная информация для представителей СМИ:
Рейчел Дарвин (Rachel Darwin)
267-622-6624
[email protected]  

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1201669/NCCN_DistressThermometer.jpg 
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

Related Links

http://www.nccn.org

SOURCE National Comprehensive Cancer Network

Also from this source

Translated Tool from NCCN Measures Mental Health "Temperature" of ...

Translated Tool from NCCN Measures Mental Health "Temperature" of ...

Explore

More news releases in similar topics