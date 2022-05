Joffre Capital et sa société de portefeuille, Investing.com, engagent plus de 150 000 $ en aide et en soutien logistique au peuple ukrainien

SINGAPOUR et TEL-AVIV, Israël, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- Joffre Capital (« Joffre »), une société d'investissement axée sur la technologie, et sa société de portefeuille Investing.com (la « Société »), ont annoncé aujourd'hui un effort important pour soutenir leurs employés dans les zones de conflit et fournir une aide financière au peuple ukrainien.

Investing.com compte plus de 50 employés dans les régions touchées et s'est associée à Joffre Capital pour offrir un soutien logistique, psychologique et financier afin d'assurer la sécurité et le bien-être continus de ses employés. En outre, Joffre s'est engagé à verser une somme égale aux 75 000 $ recueillis par Investing.com et ses employés en aide financière aux réfugiés ukrainiens, ce qui porte la contribution totale à plus de 150 000 $.

« La guerre est une question profondément personnelle pour Joffre en raison des membres de l'équipe que nous avons dans la région et qui travaillent chez Investing.com », a déclaré Dingan Fei, président de Investing.com et associé directeur chez Joffre. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la direction de l'entreprise pour aider à prendre des dispositions afin de déplacer les employés touchés par la situation vers un endroit plus stable et pour aider les familles dans le besoin. Bien que l'argent semble insignifiant, nous nous sommes engagés à verser une somme équivalente aux dons recueillis par la direction et les employés de Investing.com pour aider les réfugiés ukrainiens dans cette crise. »

À propos de Joffre Capital

Joffre Capital est un fonds de rachat de technologies avec plusieurs milliards de dollars sous gestion et une présence à travers les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Spécialiste du secteur technologique, Joffre consacre toute sa gamme de talents et de capital intellectuel à investir dans la technologie et les entreprises technologiques tirant parti des principales pratiques d'innovation mondiales. Son expérience comprend des investissements contrôlés dans les médias numériques, le commerce électronique, le divertissement interactif, les technologies de l'éducation et les logiciels d'entreprise. À chaque occasion, il a créé une valeur stratégique et opérationnelle unique et a rehaussé l'entreprise investie pour briser les plafonds existants.

Joffre est fondé par un groupe d'entrepreneurs et de cadres très expérimentés dans les domaines de la technologie et de la finance qui ont occupé des postes de direction chez Amazon, Baidu, Binance, The Blackstone Group, Warburg Pincus et Yahoo/Verizon. En appliquant les connaissances stratégiques, les compétences opérationnelles et les capacités d'investissement sophistiquées d'une équipe de spécialistes en technologie de classe mondiale, Joffre vise à répondre à un besoin de capital unique pour les entrepreneurs et les investisseurs, tout en créant de la valeur pour ses commanditaires.

À propos de investing.com

Investing.com est la plus grande plateforme d'actualités et de données financières au monde fournissant des données en temps réel, des devis, des graphiques, des outils, des nouvelles de dernière minute et des services d'analyse haut de gamme. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels dans 196 pays et 44 éditions linguistiques, et plus de 300 000 instruments financiers couverts, Investing.com est une destination de choix pour les investisseurs particuliers.

Fondée en 2007, Investing.com a été acquise par Joffre Capital en 2021. Depuis que Joffre Capital et l'équipe de direction en sont devenus propriétaires, Investing.com a réalisé de multiples acquisitions consolidant sa position de leader dans la fourniture d'outils et d'informations de premier ordre, et est devenue un leader dans les catégories d'actifs émergents comme la cryptomonnaie. Elle possède plus de 350 employés à Tel Aviv, Milan, Madrid, Tokyo, Séoul, Detroit, Shenzen, Saint-Pétersbourg et Kiev.

Contacts pour les médias

Steve Bruce / Taylor Ingraham

Conseillers d'ASC

(203) 992-1230

[email protected] / [email protected]

SOURCE Joffre Capital