Knight-Hennessy Scholars annonce de nouveaux boursiers dans sa cinquième cohorte représentant 27 pays et 35 programmes d'études supérieures à Stanford

Knight-Hennessy Scholars cultive et soutient une communauté multidisciplinaire et multiculturelle d'étudiants diplômés de toute l'université de Stanford et offre des expériences engageantes qui préparent les diplômés à être des leaders visionnaires, courageux et collaboratifs qui relèvent les défis complexes auxquels le monde est confronté. Les boursiers Knight-Hennessy participent au King Global Leadership Program et reçoivent jusqu'à trois ans de soutien financier pour suivre un programme d'études supérieures dans l'une des sept écoles supérieures de Stanford.

« Bien que nous soyons confrontés à de nombreux défis - notamment la pandémie, la justice raciale, le changement climatique et les conflits en cours - les réalisations, le dévouement et la promesse de ces nouveaux boursiers me donnent l'espoir d'un avenir meilleur », a déclaré John L. Hennessy, président émérite et directeur de la famille Shriram de Knight-Hennessy Scholars.

Knight-Hennessy Scholars développe des leaders émergents qui ont une forte perspective multidisciplinaire et multiculturelle, un engagement pour le plus grand bien, et les outils nécessaires pour conduire des changements significatifs. Le King Global Leadership Program est un élément central de l'expérience Knight-Hennessy Scholars et offre un large éventail d'ateliers, de conférences, de projets et d'expériences qui complètent les études supérieures des boursiers et les aident à atteindre leurs objectifs de leadership.

Knight-Hennessy Scholars n'a pas de quotas ou de restrictions basés sur la région, le collège ou l'université, le domaine d'études ou l'aspiration professionnelle. Parmi les nouveaux boursiers 2022, 50 % s'identifient comme des femmes et 46 % détiennent un passeport d'un pays non américain. Soixante-trois pour cent des boursiers américains s'identifient comme une personne de couleur, et 13 % ont servi dans l'armée américaine. Les boursiers ont obtenu des diplômes de premier cycle dans 13 établissements internationaux et 29 établissements américains. Dix-sept pour cent sont les premiers de leur famille à fréquenter l'université.

La cohorte inaugurale s'est inscrite en 2018, et la cinquième cohorte porte le nombre total de boursiers à 339 à ce jour. Les boursiers sont sélectionnés en fonction de leur démonstration d'indépendance de pensée, de leadership volontaire et d'un esprit civique. « C'est une joie de travailler avec les boursiers, qui viennent du monde entier et de toute l'université, alors qu'ils construisent une communauté qui se consacre à contribuer au bien commun », a déclaré Tina Seelig, directrice exécutive de Knight-Hennessy Scholars.

La candidature pour la cohorte 2023 des Knight-Hennessy Scholars sera ouverte en juillet et devra être déposée en octobre 2022. Le programme propose des sessions d'information en ligne pour décrire la communauté, le programme de développement du leadership et le processus d'admission.

À propos de Knight-Hennessy Scholars

Annoncé en 2016, le programme Knight-Hennessy Scholars porte le nom de Phil Knight, MBA '62, philanthrope et cofondateur de Nike Inc., et de John Hennessy, président d'Alphabet Inc. et président de Stanford (2000-2016). Knight-Hennessy Scholars est la plus grande bourses supérieures entièrement financée au monde.

SOURCE Knight-Hennessy Scholars