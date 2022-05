Knight-Hennessy Scholars gibt neue Stipendiaten in seiner fünften Kohorte bekannt, die 27 Länder und 35 Graduiertenstudiengänge in Stanford repräsentieren

Knight-Hennessy Scholars kündigt 70 neue Stipendiaten an, darunter erstmals Stipendiaten aus Belgien, Jamaika, Japan, Libyen, Peru, Saudi-Arabien, Serbien, Südafrika, Tansania, Nordmazedonien und Vietnam.

STANFORD, Kalifornien, 6. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Das Knight-Hennessy-Stipendiatenprogramm ( https://kh.stanford.edu/) an der Stanford-Universität hat seine Kohorte von 70 neuen Stipendiaten für das Jahr 2022 bekannt gegeben, darunter Studierende aus 27 Ländern, die Abschlüsse in 35 Graduiertenprogrammen in allen sieben Graduiertenschulen von Stanford anstreben. Die Profile der Knight-Hennessy-Stipendiaten 2022 finden Sie hier ( https://http://kh.stanford.edu/scholars ) und eine zusammenfassende Statistik finden Sie hier (PDF) .