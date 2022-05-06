Knight-Hennessy Scholars объявляет о завершении пятого набора стипендиатов из 27 страны

Knight-Hennessy Scholars развивает и поддерживает высокозаинтересованное, многодисциплинарное и мультикультурное сообщество магистрантов со всего Стэнфордского университета, а также предоставляет разнообразный спектр образовательных знаний, подготавливая выпускников быть храбрыми лидерами и визионерами, способными к решению сложных проблем, с которыми сталкивается мир. Стипендиаты Knight-Hennessy Scholars участвуют во всемирной программе подготовки руководителей King Global Leadership Program и получают финансовую помощь сроком до трех лет для обучения на магистров в любой из семи магистратур Стэнфорда.

«В то время как в мире все еще присутствует множество проблем, включая пандемию, расовую несправедливость, изменение климата и продолжающиеся конфликты, достижения, целеустремленность и потенциал этих новых студентов дают мне надежду на лучшее будущее», — сказал Джон Л. Хеннесси (John L. Hennessy), почетный президент и ответственный фонда Шрирам за стипендиатов Knight-Hennessy.

Knight-Hennessy Scholars развивает новых лидеров, которые обладают сильным многодисциплинарным и многокультурным взглядом, приверженностью к большему благу и инструментами, необходимыми для внедрения значимых изменений. Программа King Global Leadership является одним из ключевых элементов программы Knight-Hennessy Scholars и предлагает широкий спектр семинаров, лекций, проектов и опыта, дополняющих высшее образование стипендиатов и помогающих им в достижении своих целей в области лидерства.

Программа Knight-Hennessy Scholars не предусматривает квот или ограничений в зависимости от региона, колледжа или университета, сферы обучения или карьерных устремлений. Среди новых стипендиатов 2022 года 50% составляют женщины, а 46% не являются гражданами США. 63 процента американских стипендиатов не относят себя к белой расе, а 13 процентов служили в американских вооруженных силах. Стипендиаты получили степени бакалавров в 13 зарубежных и 29 американских учебных заведениях. 17 процентов из них первыми в своей семье посещают колледж.

Первый выпуск был сформирован в 2018 году, а с учетом пятого выпуска общая численность стипендиатов на сегодня составляет 339 человек. Отбор производится с учетом демонстрации ими независимости мышления, целеустремленного руководства и гражданского мировоззрения. «Для нас большая радость работать со студентами со всего мира и со всего университета, создавая сообщество, нацеленное на содействие достижению большего блага», — заявила исполнительный директор Knight-Hennessy Scholars Тина Зелиг (Tina Seelig).

Возможность подать заявку на получение премии Knight-Hennessy Scholars 2023 года будет открыта в июле и крайний срок подачи заявлений запланирован на октябрь 2022 года. Программа предлагает информационные онлайн-сессии с информацией о сообществе, программе обучения лидерским качествам и о процессе приема.

Информация о Knight-Hennessy Scholars

Эта программа, объявленная в 2016 году, была названа в честь Фила Найта (Phil Knight), выпускника программы MBA 1962 года, филантропа и соучредителя компании Nike Inc., и Джона Хеннесси (John Hennessy), председателя правления компании Alphabet Inc. и президента Стэнфорда (2000-2016). Knight-Hennessy Scholars — крупнейшая в мире постоянно финансируемая стипендиальная программа для выпускников вузов.

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SOURCE Knight-Hennessy Scholars