Компания Arasan дополнила решение Total USB IP за счет ИС USB 2.0 PHY нового поколения

Компания Arasan, являющаяся одним из ведущих поставщиков полупроводниковых модулей ИС (IP) для всех мобильных систем, включая автомобили, объявляет о выпуске модулей USB PHY 2-го поколения с чрезвычайно малой площадью

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния, США), 11 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Arasan объявила о выводе на рынок полупроводниковых модулей USB PHY 2-го поколения, произведенных по спецификации USB 2.0. Модули USB PHY 2-го поколения стали результатом непрерывной эволюции, продолжавшейся на протяжении десятилетий. Они отличаются сверхмалой площадью и мощностью, специально предназначенной для Интернета вещей (IoT) и мобильных устройств. Наибольшее внимание было уделено оптимизации площади с целью создания самых маленьких в отрасли модулей USB 2.0 PHY. Первоначально USB 2.0 PHY был приобретен компанией Arasan у Mentor Graphics в рамках общей цели компании, заключающейся в обеспечении комплексного решения Total IP™ по всей линейке продукции, включая USB.

Компания Arasan, выпустившая в 1996 году модуль USB 1.1 Device IP, оказалась в числе первых в отрасли поставщиков USB IP. Она также является единственным в отрасли поставщиком, предлагающим комплексное решение Total USB 2.0 IP Solution, которое включает в себя USB 2.0 Host IP Core, USB 2.0 Device IP Core, USB 2.0 Hub IP, USB 2.0 OTG IP, USB 2.0 PHY IP и программное обеспечение для нескольких операционных систем. Предлагаемый компанией Arasan модуль USB 2.0 PHY также поддерживает все дополнительные функции, требуемые в соответствии с техническими характеристиками концентратора USB 2.0, и беспрепятственно интегрируется с ИС контроллера USB, включая ИС концентратора USB 2.0.

На протяжении десятилетий ИС USB компании Arasan используется в самых различных областях, включая оборонный сектор, в рамках критически важных проектов.

Предлагаемый компанией Arasan ИС USB 2.0 второго поколения станет сразу же доступным на узлах от 28 нм до 5 нм. Старая модель серии USB 2.0 PHY производится на базе 180-40 нм на нескольких литейных производствах.

Кроме того, PHY USB 2.0 также предлагается в виде PHY без кристалла по BoM.

Более подробная информация представлена на сайте: https://www.arasan.com/products/usb/usb-2-0/usb-2-0-phy/

Информация о компании Arasan

Компания Arasan находится в авангарде эволюции «мобильных устройств», а ее стандартизированная ИС лежит в основе мобильных СнК. Высококачественные, отработанные на кремнии комплексные решения компании Arasan на основе ИС включают в себя цифровые ИС, ИС физического уровня AMS, ИС верификации, комплекты разработки аппаратных средств и программное обеспечение. Компания Arasan предлагает узконаправленный ассортимент продукции, ориентированный на мобильные системы на кристалле для применения в автомобильной промышленности, дронах и интернете вещей. Компания Arasan Chip Systems, член-спонсор ассоциации MIPI с 2005 года, является одним из ведущих поставщиков ИС для интерфейсов мобильных хранилищ и мобильной связи, выпустив более миллиарда чипов, поставленных с использованием нашей ИС MIPI.

Контактная информация:

д-р Сэм Бил (Sam Beal)

[email protected]

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SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.