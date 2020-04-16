Компания Kaneka будет поставлять активные компоненты для препарата Avigan®

ТОКИО (TOKYO), 16 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Kaneka Corporation (президент: Минору Танака (Minoru Tanaka)) и FUJIFILM Corporation (президент: Кендзи Сукено (Kenji Sukeno)) заключили соглашение о поставке активных веществ для противогриппозного препарата Avigan® в таблетках (международное непатентованное название: фавипиравир) против нового коронавируса (далее по тексту "COVID-19").

На фоне продолжающегося распространения пандемии COVID-19 японское правительство приняло решение увеличить запасы препарата Avigan®, который, по некоторым оценкам, обладает эффективностью против COVID-19, до объемов, достаточных для лечения 2 млн человек. Принимая данный факт во внимание, компания FUJIFILM Corporation расширила свою производственную систему и приступила к выпуску таблеток Avigan®.

Крупнейшие фармацевтические производители мира чрезвычайно высоко оценивают наш отточенный с годами потенциал в сфере разработки процессов, оптимизации производственных технологий и обеспечения стабильного качества фармацевтических препаратов. Именно поэтому наша компания была выбрана в качестве основного поставщика активных веществ для упомянутого препарата. Мы твердо уверены, что оперативный запуск поставок фармацевтических субстанций для препарата Avigan® является нашей социальной миссией, и планируем незамедлительно оптимизировать собственную производственную систему в данных целях посредством капитальных инвестиций, перераспределения персонала и внесения корректировок в план производства. Эти меры позволят нам начать поставку активных веществ уже в июле этого года.

Компания Kaneka Eurogentec (головной офис: Бельгия) уже приступила к поставкам ПЦР-реагентов для экспресс-тестов на COVID-19. Параллельно с этим, мы наращиваем собственный потенциал в области контрактного производства вакцин против COVID-19 с использованием таких технологий, как высококачественная иРНК и плазмоидная ДНК, а также обрабатываем наплыв заказов.

Kaneka приложит максимум усилий в разработке оптимальных решений для борьбы с новым коронавирусом в глобальном масштабе.

Контактная информация: Казухико Фудзи (Kazuhiko Fujii), [email protected]

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