L'avenir de la zone méditerranéenne après la pandémie

Sixième édition de la conférence MED-Dialogues promue par le ministère italien des affaires étrangères et de la coopération internationale en collaboration avec 'ISPI

ROME, 25 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La sixième édition de la conférence Rome MED - Dialogues méditerranéens, qui est promue depuis 2015 par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale en collaboration avec l'ISPI, se tient du 25 novembre au 4 décembre 2020 sous forme numérique et comprend plus de 40 événements virtuels.

La conférence débute le mercredi 25 novembre par un discours sur Internet par Luigi Di Maio, ministre italien des affaires étrangères et de la coopération internationale, et Giampiero Massolo, président de l'ISPI. Le vendredi 4 décembre, le président du Conseil des ministres italien, Giuseppe Conte, clôturera les MED-Dialogues.

Les journalistes qui souhaitent couvrir les activités doivent être accrédités, en remplissant le formulaire à ce lien : https://join.med.ispionline.it/media-accreditation

La conférence réunit des représentants des principales organisations internationales, des universitaires, des entrepreneurs ainsi que des experts du monde entier, avec plus de 40 dirigeants politiques, dont des présidents, des premiers ministres et des ministres de différentes spécificités internationales. Parmi les participants : Sergey Viktorovich Lavrov, ministre des affaires étrangères, Russie ; Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires ; Ylva Johansson, commissaire européen aux affaires intérieures ; Mohammad Javad Zarif, ministre des affaires étrangères, Iran ; Prince Faisal Bin Farhan Al Saud, ministre des affaires étrangères, Arabie Saoudite ; Subrahmanyam Jaishankar, ministre des affaires étrangères, Inde ; Ahmed Maitig, vice-président du Conseil présidentiel libyen, GNA, Libye ; Ayman Safadi, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères et des expatriés, Jordanie ; Riyad al Malki, ministre des affaires étrangères et des expatriés, Palestine ; Othman Jerandi, ministre des affaires étrangères, des migrations et des Tunisiens à l'étranger, Tunisie ; Anwar Gargash, ministre d'État des affaires étrangères, Émirats arabes unis ; Nickolay Mladenov, coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient ; Ján Kubiš, coordinateur spécial des Nations unies pour le Liban ; Mohammad Sanusi Barkindo, secrétaire général de l'OPEP.

MED Dialogues 2020 vise à définir un "agenda positif" pour la région méditerranéenne en développant des solutions partagées aux risques sanitaires, économiques et politiques. Parmi les questions stratégiques : les défis pour la sécurité, la difficile gestion des migrations en période de pandémie, la révolution dans le domaine de l'énergie et les opportunités offertes par la transition vers une économie verte et durable.

Pour voir le programme et pour obtenir plus amples informations, veuillez consulter le site web de MED où il sera toujours possible de suivre tous les événements en direct.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1342025/Med_Logo.jpg

SOURCE ISPI