L'industrie de l'événementiel d'abord : RA&A utilisera la technologie XR pour la conférence FII multi-hub du FII en direct les 27 et 28 janvier 2021

« Au cours de mes plus de 30 ans d'expérience dans la production d'événements'événementiel de premier plan pour créer un impact, la technologie XR est de loin l'une des innovations les plus passionnantes que j'ai jamais vues », déclare Richard Attias, président exécutif de RA&A. « Le seul point positif de cette pandémie, qui a franchement été catastrophique pour l'industriee secteur de l'événementiel, est qu'elle nous oblige à repenser la façon de rassembler les gens pour organiser la conversation mondiale et pour maintenir nos publics actifs et engagés. »

« La COVID-19 a accéléré l'adoption de la technologie par l'industrie dans le secteur de l'événementiel, d'abord en nous forçant à adopter organiser dles événements virtuels, puis en nous inspirant pour créer des plates-formes innovantes et interactives », poursuit M. Attias. « La technologie XR, qui crée des environnements numériques sans faille, nous propulse véritablement dans l'avenir des événements. »

Les caméras et les décors virtuels du FII seront synchronisés et rendus en temps réel, offrant ainsi une expérience de réalité virtuelle totalement immersive pour le public. Il est tout à fait approprié que cette technologie de pointe soit utilisée pour l'initiative d'investissement futur, dont le thème cette année est « La néo-Renaissance. » L'Institut FII, dont Richard Attias est le PDG, réunit plus de 150 PDG, investisseurs et décideurs politiques de premier plan, afin d'étudier comment redynamiser l'économie mondiale pour façonner un avenir meilleur pour toute l'humanité dans le sillage de la destruction delaissé par la COVID-19.

« Le monde entre dans une période de renaissance, dans laquelle chaque aspect de la vie va être optimisé et presque chaque secteur va être réimaginé avec de nouveaux modèles économiques », explique M. Attias. « La technologie XR en est un excellent exemple . E- elle permet au secteur de l'événementiel de devenir plus résistant en créant des expériences en direct mémorables de nouvelles manières de faire, et elle améliore l'expérience de la conférence pour les orateurs et le public. »

M. Attias est fier d'être le pionnier de la technologie XR au FII et de faire progresser son utilisation pour les événements multi-hub en direct : « La radioscopie technologie XR est une innovation unique en son genre et je prédis une adoption généralisée par l'industrie depense qu'elle sera généralisée dans le secteur de l'événementiel à mesure qu'elle deviendra plus accessible. Si rien ne remplacera jamais la communication en face à face, nous devons toujours chercher la meilleure solution. »

Ne manquez pas de voir cette technologie révolutionnaire lors de la 4e édition du FII, les 27 et 28 janvier 2021 !

À PROPOS DE RICHARD ATTIAS & ASSOCIATES

RA&A est une société de conseil en communication stratégique haut de gamme, spécialisée dans les domaines de la défense des intérêts par l'expérience et de la diplomatie économique. Nous fournissons les idées, les connexions et les plates-formes nécessaires pour guider nos clients (- entreprises, gouvernements, ONG et organisations à but non lucratif -) vers des résultats tangibles. Des années d'expérience en matière de conseil dans les communications mondiales et l'image de marque des nations nous ont permis de tirer certaines conclusions sur la meilleure façon de concevoir des plates-formes physiques et virtuelles qui permettent d'obtenir de bons résultats, à court et à long terme.

Depuis 2008, RA&A a servi de catalyseur mondial et de conseiller auprès des gouvernements, ainsi que d'expert en matière d'image de marque des nations, en produisant organisant des forums et des événements politiques, économiques et culturels, en inventant et en réinventant des moyens d'élever et de responsabiliser les décideurs mondiaux d'aujourd'hui et de demain. Pour en savoir plus : https://richardattiasassociates.com/

Photo - : https://mma.prnewswire.com/media/1427682/FII_photo_v2.jpg

Logo - : https://mma.prnewswire.com/media/1427681/Richard_Attias_Associates_Logo.jpg

Related Links

www.richardattiasassociates.com



SOURCE Richard Attias & Associates