Neuheit in der Eventbranche: RA&A nutzt XR-Technologie für Live-FII-Konferenz am 27. und 28. Januar 2021 an mehreren Standorten

- Die 4. Ausgabe der FII findet an 5 Standorten weltweit statt, doch dank der XR-Technologie vermittelt das Multiplex-Konzept den Eindruck, als ob führende CEOs, Investoren und politische Entscheidungsträger alle zusammen in dem sehr dynamischen und futuristischen Umfeld stehen.

- Richard Attias & Associates (RA&A), der Produzent der FII, nutzt erstmals in der Eventbranche die XR-Technologie in einem Live-Multi-Hub-Format.

NEW YORK, 27. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Ab morgen findet die vierte Ausgabe der Future Investment Initiative (FII) an fünf Standorten weltweit statt. Zum ersten Mal weltweit verwendet Richard Attias & Associates (RA&A) vom 27. bis 28. Januar 2021 die bahnbrechende XR-Technologie (Extended Reality) mit einem Multiplex-Konzept, das den Eindruck erweckt, als wären die Key-Redner in alle zusammen in der sehr dynamischen 3D-Umgebung, obwohl Tausende Kilometer zwischen der Zentrale in Riad und den anderen FII-Standorten New York, Paris, Peking und Mumbai liegen. Melden Sie sich hier zur 4. Ausgabe der FII an, um die erstaunliche XR-Technologie selbst zu erleben.