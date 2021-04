La plateforme ESL Novakid donne la parole à la jeune génération

Des enfants de neuf pays vont partager leur vision de l'avenir pour qu'ils soient heureux dans le cadre du projet #KidsTalkFuture

PARIS, 15 avril 2021 /PRNewswire/ -- Nous souhaitons tous un avenir des plus heureux aux nouvelles générations. Mais pour les enfants, à quoi est censé ressembler un « avenir heureux » ? Novakid, la première plateforme ESL européenne, pose cette question directement aux enfants, et permet ensuite au monde entier d'entendre leurs réponses.

Novakid a lancé en avril 2021 la campagne numérique #KidsTalkFuture. Elle invite les enfants du monde entier à partager leur vision d'un avenir heureux pour notre planète. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mission de Novakid, qui ne se contente pas d'enseigner l'anglais, mais crée aussi de nouvelles opportunités pour les enfants de différents pays, en leur donnant la possibilité de communiquer dans la même langue et de construire ensemble un avenir heureux.

Cette campagne est menée à l'échelle mondiale : les enfants de neuf pays (Russie, Pologne, Italie, Espagne, Allemagne, France, Turquie, Arabie Saoudite, Israël) sont invités à participer au projet.

Pour participer au concours, filmez votre enfant s'exprimant sur ce sujet en anglais et partagez la vidéo sur les médias sociaux en utilisant les hashtags #KidsTalkFuture et #Novakid.

Le concours se déroulera jusqu'au 10 mai, et la finale du projet aura lieu le 1er juin, date à laquelle une compilation des vidéos gagnantes sera diffusée sur l'une des plus grandes chaînes de télévision mondiales.

« Novakid réinvente l'apprentissage de l'anglais pour les enfants des pays où l'anglais n'est pas la première langue parlée », a déclaré Max Azarow, cofondateur et PDG de Novakid. « Notre objectif est d'améliorer le monde en favorisant une communication sans frontières pour le 21e siècle. Nous sommes convaincus qu'un monde où les enfants du monde entier sont capables d'utiliser l'anglais comme langue commune pour communiquer et échanger des idées apportera plus de paix et plus de prospérité pour tous. »

Novakid est la première école européenne d'anglais en ligne pour les enfants (âgés de 4 à 12 ans). Elle propose des leçons individuelles de 25 minutes basées sur des jeux avec des locuteurs natifs. Elle est constituée aux États-Unis et compte plus de 43 000 apprenants dans le monde. La plateforme informatique de Novakid met l'accent sur la personnalisation et l'extraction et l'analyse de données assistées par l'IA. Son approche des programmes d'études fondée sur les données fait appel à des données très détaillées sur les résultats obtenus par les apprenants au cours des séances de cours particuliers afin de personnaliser le programme d'études de chaque apprenant, tout en améliorant l'ensemble du programme d'études par des tests A/B constants afin d'obtenir de meilleurs résultats pour tous les apprenants.

