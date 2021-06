Laserfiche nommé acteur majeur dans un rapport d'analyse indépendant sur les fournisseurs de plateformes de contenu

LONG BEACH, Californie, 15 juin 2021 /PRNewswire/ -- Laserfiche, le principal fournisseur de logiciels à la demande (SaaS) offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels, a été nommé acteur majeur dans le rapport The Forrester Wave™: Content Platforms, Q2 2021. Laserfiche est l'un des 14 fournisseurs qui ont été évalués selon la rigueur de leur stratégie et leur offre actuelle.

Laserfiche a obtenu la cote la plus élevée possible pour les critères concernant les progiciels, le soutien des développeurs, les services de production de contenu et la feuille de route d'exécution. Selon le rapport, « la feuille de route de [Laserfiche] et sa vision axée sur le cloud lui permettent de déployer ses produits au sein de grandes entreprises, et son approche de mise en marché continue de mettre l'accent sur les marchés verticaux clés en ce qui a trait à la programmation. » Il indique également que « Laserfiche offre un soutien solide pour ses progiciels et les modèles de ses solutions, et facilite l'échange de ces modèles par l'entremise des communautés de clients et de partenaires. »

En conservant une approche de la gestion du contenu d'entreprise axée sur le cloud, Laserfiche se concentre sur l'offre d'une plateforme flexible et extensible qui s'intègre facilement aux applications des entreprises. L'entreprise continue d'offrir des services de gestion des dossiers, des formulaires électroniques et des capacités d'automatisation des processus d'affaires de pointe, y compris l'automatisation robotisée des processus et la saisie intelligente. Son souci constant de satisfaire sa clientèle favorise également l'innovation et un engagement concret auprès de sa communauté d'utilisateurs.

« Laserfiche continue d'être un chef de file dans le domaine de l'automatisation des processus axée sur le contenu », a déclaré Thomas Phelps, directeur de l'information et vice-président principal, Stratégie d'entreprise chez Laserfiche. « Nous croyons que notre vision axée sur le cloud et notre engagement à renforcer l'autonomie de nos clients dans les industries hautement réglementées expliquent cette reconnaissance dans le rapport The Forrester Wave: Content Platforms. »

Le rapport The Forrester Wave™: Content Platforms, Q2 2021 évalue les fournisseurs selon 25 critères regroupés en trois catégories de haut niveau, soit l'offre actuelle, la stratégie et la présence sur le marché. Pour en savoir plus, téléchargez le rapport ici.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur de logiciels à la demande offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels. Grâce à de puissants flux opérationnels, à des formulaires électroniques ainsi qu'à la gestion et l'analyse de documents, la plateforme Laserfiche® accélère les processus d'affaires, ce qui permet aux dirigeants de se concentrer sur la croissance globale de leur entreprise.

Laserfiche est une pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises pour éliminer l'utilisation du papier au bureau. Aujourd'hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations en matière d'apprentissage machine et d'IA, afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays de passer au numérique. Les clients issus de tous les horizons – gouvernement, éducation, services financiers, soins de santé, fabrication – font appel à Laserfiche pour accroître leur productivité, prendre de l'expansion et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à réaliser la vision de l'entreprise : renforcer l'autonomie des clients et inspirer les gens à repenser comment la technologie peut transformer leurs vies.

