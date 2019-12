Le gouvernement angolais lance un appel d'offres public international pour l'attribution du service de gestion publique et le développement du terminal polyvalent du port de Luanda

Cet appel d'offres public s'adresse aux entreprises ou associations d'entreprises nationales et étrangères possédant une expérience confirmée dans l'activité en question ou qui répondent aux exigences du programme, du cahier des charges et de la législation en vigueur. La date limite de dépôt des offres est fixée au 30 mars 2020, selon le programme du concours.

Les entreprises souhaitant participer au concours doivent répondre aux exigences suivantes :

Disposer de capitaux propres équivalant à au moins 25 millions USD (vingt-cinq millions de dollars américains).

Un chiffre d'affaires annuel moyen sur les 3 derniers exercices équivalant à au moins 100 millions USD (cent millions de dollars américains).

Un actif net équivalant à au moins 100 millions USD (cent millions de dollars américains).

Dans le cas d'une association d'entreprises, les exigences visées aux paragraphes précédents correspondent aux indicateurs respectifs pondérés en fonction de la participation respective de chaque entreprise de l'association.

Les entreprises concurrentes doivent posséder, directement ou par l'intermédiaire de filiales, une participation d'au moins 25 % dans au moins 3 opérations de concession de terminaux portuaires ayant eu lieu au cours des 3 dernières années, et dans au moins l'une de ces opérations, une participation d'au moins 50 %, avec un volume moyen annuel de trafic sur les 3 dernières années d'au moins 250 000 EVP (deux cent cinquante mille EVP).

Les offres doivent être présentées au siège de Luanda Port Company les jours ouvrables de 9 h à 17 h et adressées à la salle de réunion Administration B.

Le terminal polyvalent du port de Luanda est une infrastructure portuaire dédiée à l'exploitation simultanée de cargaisons diverses et de conteneurs. Il possède un quai de 610 mètres avec une profondeur de 12,5 mètres et occupe une superficie de 181 070 mètres carrés avec une capacité de traitement de 2,6 millions de tonnes par an.

Compte tenu de l'intérêt que présente cet appel d'offres, nous invitons vos médias à publier ce communiqué de presse.

Pour plus d'informations sur les conditions de participation, les parties intéressées sont invitées à consulter le lien ci-dessous.

www.concursos-mintrans.ao

info@concursos-mintrans.ao

Luanda, 16 décembre 2019

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1056453/Port_of_Luanda.jpg

SOURCE The Government of Angola (Ministry of Transportation)