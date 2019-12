Governo angolano lançou Concurso Público Internacional para concessão do serviço público de gestão e exploração do Terminal Multiuso do Porto de Luanda

O referido concurso publico é dirigido a empresas ou associações de empresas nacionais e estrangeiras que comprovadamente detêm experiência na atividade em referência ou que reúnam os requisitos exigidos no programa, no Caderno de Encargos e na legislação em vigor. O prazo de entrega das propostas ficou estabelecido para o dia 30 de Março de 2020, de acordo com o Programa do Concurso.

Para as empresas interessadas em participar no concurso, deverão apresentar obrigatoriamente os seguintes requisitos:

Capital próprio realizado não inferior ao equivalente a USD 25 milhões (Vinte e Cinco Milhões de Dólares Americanos).

milhões (Vinte e Cinco Milhões de Dólares Americanos). Um volume de negócios médio anual dos últimos 3 exercícios fiscais não inferior ao equivalente a USD 100 milhões (Cem Milhões de Dólares Americanos).

milhões (Cem Milhões de Dólares Americanos). Um ativo líquido não inferior ao equivalente a USD 100 milhões (Cem Milhões de Dólares Americanos).

milhões (Cem Milhões de Dólares Americanos). No caso de associação de empresas, os requisitos referidos nas alíneas anteriores deverão corresponder aos respectivos indicadores ponderados pela respectiva participação de cada empresa na associação.

As empresas concorrentes deverão ter, diretamente ou através de subsidiárias, uma participação não inferior a 25% em pelo menos 3 operações de concessão de terminais portuários, nos últimos 3 anos, sendo que em pelo menos uma dessas operações tenham uma participação não inferior a 50%, com uma quantidade média anual de movimentação durante os últimos 3 anos não inferior a 250.000 TEUs (Duzentos e Cinquenta Mil TEUs).

As Propostas devem ser apresentadas na sede da Empresa Portuária de Luanda, nos dias úteis, das 09h00 às 17h00, mediante entrega na sala de reuniões da Administração B.

O Terminal Multiuso do Porto de Luanda é uma infraestrutura portuária que se dedica a operação simultânea de carga geral e contentores, possui um cais de 610 metros, uma profundidade de 12,5 metros e conta com uma área de 181.070 metros quadrados com capacidade para movimentar 2.6 milhões de toneladas por ano.

Dada a relevância deste concurso, vimos por este meio convidar o vosso órgão de Comunicação Social para a divulgação da referida nota de imprensa.

Para mais informações sobre as candidaturas, os interessados deverão acessar o Link abaixo.

www.mintrans-tenders.ao

info@mintrans-tenders.ao

facebook.com/mintrans.tenders.ao

twitter.com/AoTenders

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1056469/Port_of_Luanda.jpg?p=original

FONTE The Government of Angola (Ministry of Transportation)

SOURCE The Government of Angola (Ministry of Transportation)