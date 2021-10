Le secteur aéronautique adopte les solutions logistiques de Trucknet Enterprise

En raison de la crise mondiale du secteur des transports, les entreprises recherchent des solutions technologiques durables pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts d'expédition et améliorer les services. La plateforme développée par Trucknet est aujourd'hui la seule au monde à apporter une solution à toutes ces problématiques. Il permet de collecter des informations en temps réel sur la capacité disponible pour le fret dans les camions ; et réduit le nombre de trajets à vide, ce qui permet aux entreprises de transport d'expédier plus facilement dans le monde entier, réduisant ainsi les coûts, réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et contribuant à réduire le nombre d'accidents de la route impliquant des véhicules lourds.

Nous prévoyons que de nombreuses entreprises comprendront l'importance de la coopération de Trucknet avec CAL Cargo Airlines du Challenge Group et rechercheront des solutions similaires.

CAL Cargo Airlines fait partie du Challenge Group, actif au niveau international avec un certain nombre de sociétés contrôlées conjointement, notamment : CAL Cargo Airlines, la compagnie israélienne de fret, LACHS le terminal de fret belge, Challenge Airlines (BE) SA en Belgique et Challenge Aircargo qui sert de bras commercial du groupe avec des bureaux de vente dans toute l'Europe, conçus pour augmenter et renforcer la présence du groupe dans l'arène internationale.

The Challenge Group promeut l'utilisation de technologies vertes qui améliorent les processus logistiques et réduisent les émissions de polluants et de carbone, tout en permettant des solutions environnementales en plus d'économiser les ressources.

L'ensemble du groupe est regroupé autour d'un HUB opérationnel situé au cœur de l'Europe - à Liège en Belgique, d'où les avions du Groupe volent vers des destinations en Amérique du Nord, en Europe, en Israël et en Chine.

L'accord stipule que, dans un premier temps, Trucknet fournira au Challenge Group une licence d'utilisation de la plate-forme en Europe et plus tard aux États-Unis.

Le premier mois sera considéré comme un projet pilote sans paiement ; à la fin de la période pilote, Trucknet recevra un paiement régulier du client d'environ 5 euros pour chaque trajet ainsi qu'un supplément de 5% des frais d'expédition pour chaque "matching" réussi au sein du système pour un camion vide.

Ce paiement sera reçu du sous-traitant pour l'utilisation du système d'automatisation d'accompagnement de la plate-forme. L'accord stipule que les deux sociétés travailleront ensemble pour promouvoir la coopération et signeront l'accord détaillé et contraignant en 30 jours.

Les informations concernant l'accord de coopération avec le Groupe Challenge sont basées sur les données détenues par la société. Par conséquent, la société n'est pas en mesure à ce stade d'évaluer les perspectives des parties adhérant à un accord contraignant, et le champ d'utilisation attendu de la plate-forme Trucknet par le groupe Challenge.

Au sujet Trucknet

Trucknet a développé une plate-forme All-in-One sur le cloud basé sur l'intelligence artificielle (IA), l'intelligence d'affaires (IA) et l'apprentissage automatique (AA) pour une gestion efficace et numérisée de la chaîne d'approvisionnement et des processus de transport

Il offre un appariement automatique interentreprises en fonction de l'emplacement, y compris une solution de paiement facile et rapide pour le marché B2B. La plate-forme durable de Trucknet permet aux entreprises de transport et de logistique de minimiser considérablement les trajets à vide, en donnant automatiquement la priorité aux véhicules disponibles avec d'autres entreprises de transport et de logistique, offrant ainsi une correspondance entre les camions vides et la cargaison disponible.

La solution Big Data de Trucknet permet une automatisation et une optimisation complètes du transport routier pour les entreprises gérant des flottes de véhicules utilitaires et pour les clients des services logistiques. Le système aide les entreprises à réduire considérablement leurs coûts et à améliorer leur efficacité et leur rentabilité en réduisant le nombre de camions vides sur les routes. Cela se traduit par la réduction des émissions de polluants et de carbone qui nuisent à l'environnement, ainsi que moins d'accidents de la circulation impliquant des camions.

Les données du Bureau central israélien des statistiques pour 2020 indiquent que 30% des accidents de la route impliquent des véhicules lourds et 23% des piétons tués dans les zones urbaines sont des camions et des bus.

L'entreprise vise à établir un système professionnel unique dans le domaine du transport partagé. La plate-forme logicielle de Trucknet s'interface avec tous les principaux systèmes de planification du travail, TMS et les principaux systèmes télématiques. Les entreprises de transport peuvent améliorer et optimiser la gestion de leur flotte de véhicules et le partage des ressources, par l'utilisation mutuelle de documents numériques (sans avoir besoin d'imprimer). Trucknet a développé des interfaces conviviales pour le conducteur et pour le client final offrant une connectivité, une surveillance et une transparence complètes ainsi que des solutions de paiement via Trucknet opère sur le marché international du transport et de la logistique, qui est évalué à environ 19,36 billions de dollars. En 2020, l'entreprise compte environ un demi-million de camions connectés provenant de quelque 4 000 entreprises.

Quelques données du monde sur les camions vides : en Europe 27% des camions en circulation roulent à vide, aux Etats-Unis 36% et en Asie 46%.

Trucknet a mené un projet pilote conjoint avec le groupe Renault en octobre 2020, dans lequel une connexion a été établie avec le système BID de Renault qui offre chaque ordre de travail. Grâce au système, les prestataires ont été identifiés sur la base de leur localisation par rapport aux demandes de Renault. Le pilote a prouvé que la connexion à la plate-forme de Trucknet a permis d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des services logistiques de 17 %. De plus, il a permis d'économiser jusqu'à 115 000 euros en deux semaines pour 268 voyages sur un total de 371 (68 % de taux de réussite).

Les résultats du pilote ont démontré la capacité de la plate-forme à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts de transport pour les entreprises de logistique. Cela est dû au fait que la plate-forme Trucknet ajuste les commandes d'expédition pour les entrepreneurs (de transport), en fonction de leur proximité géographique avec l'emplacement de la cargaison, leur permettant ainsi de soumettre des propositions de prix plus bas et de réduire les coûts.

La société, créée en 2016 par le PDG M. Hanan Friedman, emploie environ 40 personnes réparties dans ses bureaux à travers le monde. Trucknet a signé des accords et des projets pilotes avec des entreprises leaders en Israël et dans le monde, notamment DSV, La Poste, DPD, ChronoPost, Allcargo, Israel Post et plus encore.

Pour plus d'informations, visitez : https://trucknet.io/en/



Contact : [email protected]

Tél : +972(0) 77 97 09 090

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1662987/Trucknet_Enterprise_Hanan_Fridman.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1662986/Trucknet_Enterprise_Airplane.jpg

SOURCE Trucknet Enterprise